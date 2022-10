Confronto nesta quarta-feira é válido pela décima segunda rodada da Premier League, com transmissão ao vivo

Liverpool x West Ham 19/10/2022 – onde assistir e horário do jogo hoje

Após a vitória contra o Manchester City no fim de semana, Liverpool volta a jogar nesta quarta pela décima segunda rodada no Campeonato Inglês contra o West Ham às 15h30 (Horário de Brasília). Confira os detalhes do jogo Liverpool x West Ham 19/10/2022 hoje ao vivo.

O confronto vai ser no Anfield, casa dos Reds, com transmissão ao vivo.

Onde assistir Liverpool x West Ham 19/10/2022 ao vivo

O jogo do Liverpool e West Ham hoje tem transmissão do Star +, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do país ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão em canais de TV, o torcedor só tem como assistir ao confronto da Premier League nesta quarta-feira através da plataforma Star +.

O produto está disponível para todos os assinantes em valores diferentes. Dá para sintonizar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Para tornar-se assinante acesse www.starplus.com.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Anfield

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Como estão as equipes de Liverpool e West Ham hoje?

Depois de vencer o Manchester City no fim de semana, o Liverpool entra em campo nesta quarta-feira com todo o gás necessário. O elenco contabiliza 13 pontos em oitavo lugar com três vitórias, quatro empates e duas derrotas no total de pontos em desempenho. Se vencer hoje, o elenco pula para a quinta posição e ultrapassa o Manchester United.

Do outro lado, o West Ham vem na décima terceira posição com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e cinco derrotas com o total de 9 gols marcados e 11 sofridos em todo o campeonato. Sem perder por três rodadas, o clube deve manter a sua escalação 100% titular e lutar bravamente para trazer os três pontos para casa.

Escalação do Liverpool hoje:

Escalação do Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Fabinho, Fabio Carvalho, Henderson, Elliott; Salah e Núñez.

Escalação do West Ham: Fabianski; Johnson, Kehrer, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Emerson; Bowen, Michail Antonio e Lucas Paquetá.

Jogos da rodada no Campeonato Inglês

A décima segunda rodada do Campeonato Inglês traz nove partidas durante a semana, entre terça, quarta e quinta-feira no início da temporada.

O clássico entre Arsenal e Manchester City foi desmarcado já que o clube vermelho entra em campo amanhã pela Liga Europa, em partida atrasada.

Por isso, confira todos os jogos de hoje na Premier League.

Brighton 0 x 0 Nottingham Forest

Crystal Palace 2 x 1 Wolves

Quarta-feira (19/10):

Bournemouth x Southampton – 15h30

Liverpool x West Ham – 15h30

Brentford x Chelsea – 15h30

Newcastle x Everton – 15h30

Manchester United x Tottenham – 16h15

Quinta-feira (20/10):

Fulham x Aston Villa – 15h30

Leicester x Leeds – 16h15

