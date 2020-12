Manchester United x Manchester City: onde assistir ao clássico inglês

Manchester United e Manchester City protagonizam neste sábado (12), às 14h30, o Manchester derby, clássico da cidade de Manchester, no Old Trafford. A partida é válida pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. Ademais, saiba onde assistir o jogo ao vivo.

Apenas um ponto separa as equipes na tabela da Premier Legue. A partida é importante não somente pela rivalidade dentro e fora de campo, mas principalmente por ajudar na classificação de cada equipe.

Manchester United x Manchester City: onde assistir?

O clássico entre Manchester United e Manchester City possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Então, como estão as equipes na temporada?

Para o Manchester United, que ocupa a 7ª posição, vencer é essencial para seguir com o bom desempenho em campo. O time não começou bem a temporada, mas agora acumula quatro vitórias seguidas. Assim, venceu seis vezes, empatou uma e perdeu três, mas possui um jogo a menos.

Entretanto, na Champions, não conseguiu avançar de fase e acabou ficando com a vaga para a Liga Europa.

O City aparece em 8º, com dezoito pontos. Dessa maneira, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas, mas também com um jogo a menos na conta. Se vencer, chega aos quatro primeiros. Enquanto isso, pela Champions League, o City conseguiu a classificação para as oitavas de final em primeiro lugar.

Possíveis escalações de Manchester United x Manchester City

Martial está de volta ao elenco depois de não participar da partida durante a semana. Mas Cavani, segundo o técnico Ole Gunnar Solskjaer, não está 100% bem e por isso é dúvida.

Ademais, Fred pode jogar.

Provável United: De Gea; Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Telles; McTominay, Fred; Fernandes. Greenwood, Rashford, Martial.

👀 The boss has shared his latest squad update, which includes good news on our no.9️⃣ 👇#MUFC #MUNMCI

Enquanto isso, para o técnico Guardiola, Eric Garcia está fora por lesionar-se na Champions League durante a semana. Em coletiva ao site oficial, o comandante também confirmou que Aguero não estará presente.

Gundogan é dúvida.

Provável City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo (Mendy); Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Sterling; Jesus.

Os principais pontos da coletiva de imprensa antes do Derby de Manchester! 🗞 🔷 #MCFCPortugues

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além de Manchester United x Manchester City, a décima segunda rodada do Campeonato Inglês também traz outras nove partidas no fim de semana.

Leeds 1 x 2 West Ham

Sábado:

Wolves x Aston Villa – 09h30 – ESPN Brasil

Newcastle x West Bromwich – 12h – ESPN Brasil

Everton x Chelsea – 17h

Domingo:

Southampton x Sheffield United – 09h

Crystal Palace x Tottenham – 11h15

Fulham x Liverpool – 13h30

Leicester x Brighton – 16h15

Arsenal x Burnley – 16h15