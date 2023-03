Na Premier League, onde onde assistir Arsenal x Fulham hoje (12/03/2023)

Líder do Campeonato Inglês com vantagem de dois pontos, o Arsenal visita o Fulham para garantir a vitória e se afastar ainda mais do City na classificação. Neste domingo, 12 de março, no Estádio Craven Cottage, o jogo do Arsenal vai começar às 11h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming).

Onde assistir ao jogo do Arsenal x Fulham?

O canal da ESPN, na TV paga, e o STAR +, serviço de streaming, exibem os duelos de futebol para todo o Brasil. De acordo com o calendário da competição, os jogos são exibidos na plataforma ao vivo para os assinantes. Dá para ter acesso no site (www.starplus.com) e também nos aplicativos.

Veja o passo a passo para assistir ao jogo no Star plus.

Classificação da Premier League 2023

Vinte times disputam a Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês.

1 Arsenal - 63 pontos

2 Manchester City - 61 pontos

3 Manchester United - 49 pontos

4 Tottenham - 48 pontos

5 Liverpool - 42 pontos

6 Newcastle - 41 pontos

7 Brighton - 39 pontos

8 Fulham - 39 pontos

9 Brentford - 38 pontos

10 Chelsea - 37 pontos

11 Aston Villa - 34 pontos

12 Crystal Palace - 27 pontos

13 Wolves - 27 pontos

14 Nottingham Forest - 26 pontos

15 Everton - 25 pontos

16 Leicester - 24 pontos

17 Bournemouth - 24 pontos

18 West Ham - 23 pontos

19 Leeds - 23 pontos

20 Southampton - 21 pontos

Resumo do jogo Arsenal x Fulham

Com 59 gols em 26 jogos, o Arsenal é o segundo maior artilheiro do Campeonato Inglês, enquanto o Fulham tem 34 gols marcados, ocupando a 10ª posição.

Nesta temporada na Premier League, os 38 gols do Fulham em 26 jogos ocupam o oitavo lugar, enquanto o Arsenal permitiu 25 (segundo).

Com um diferencial de +34 gols nesta temporada, o Arsenal ocupa o segundo lugar na Premier League.

Em termos de saldo de gols, o Fulham é o nono na Premier League com +4.

