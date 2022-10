Onde assistir jogo do Arsenal hoje e horário da Premier League - 30/10

Para retomar a liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal enfrenta o lanterna Nottingham Forest na manhã deste domingo, 30 de outubro, pela décima quarta rodada. O jogo do Arsenal hoje começa às 11h (Horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Confira onde assistir a partida e todas as informações.

Onde vai passar o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal hoje tem transmissão na ESPN e Star +, às 11h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Para assistir o Campeonato Inglês é só sintonizar na emissora, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá pra assistir no Star +, plataforma de streaming por assinatura no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN Star +

Relembre um dos últimos jogos entre Arsenal e Nottigham.



Informações de Arsenal e Nottingham Forest

Com a vitória do City ontem na rodada, o Arsenal pulou para a segunda posição. Com 28 pontos conquistados até aqui em nove vitórias, um empate e uma derrota, o elenco londrino pode retomar a liderança se vence neste domingo pelo encerramento da rodada. Além disso, ainda garante a vantagem de dois pontos.

Do outro lado, o Nottingham continua na lanterna da Premier League com 9 pontos, ou seja, acumula duas vitórias, três empates e sete derrotas no total da competição. Mesmo se vencer hoje não deixa a zona de rebaixamento porque tem desvantagem com o saldo de gols.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel Magalhães, Saliba, White; Xhaka, Partey, Odegaard; Martinelli, Saka e Gabriel Jesus.

Provável escalação do Nottingham Forest: Henderson; Aurier, Cook, McKenna, Williams; Yates, Freuler, Kouyaté; Gibbs-White, Awoniyi e Jesse Lingard.

Jogos da rodada na Premier League hoje

Além do embate entre Arsenal e Nottingham, outro jogo será disputado neste domingo, 30 de outubro, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês.

Confira todos os jogos de hoje e onde assistir cada um deles.

Sábado (29/10):

08h30 - Leicester 0 x 1 Manchester City

11h - Newcastle 4 x 0 Aston Villa

11h - Bournemouth 2 x 3 Tottenham

11h - Brighton 4 x 1 Chelsea

11h - Crystal Palace 1 x 0 Southampton

11h - Brentford 1 x 1 Wolves

13h - Fulham 0 x 0 Everton

15h45 - Liverpool 1 x 2 Leeds

Domingo (30/10):

11h - Arsenal x Nottingham Forest (ESPN e Star +)

13h15 - Manchester United x West Ham (ESPN e Star +)

