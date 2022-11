Qual canal vai passar jogo do Arsenal hoje e horário (03/11/2022)

O Arsenal busca confirmar a sua classificação até as oitavas de final da Europa League nesta quinta-feira, diante do Zurich, pela sexta e última rodada do grupo A. No Emirates Stadium, em Londres, o jogo do Arsenal hoje vai ser às 17h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Arsenal hoje vai passar ao vivo na ESPN e Star+, a partir das cinco da tarde, horário de Brasília, por todo o país.

Para assistir a partida entre Arsenal e Zurich hoje é só sintonizar no canal da ESPN, disponível em operadoras por assinatura na TV fechada como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Se você não é assinante em nenhuma operadora, pode curtir tudo na plataforma de streaming através do aplicativo para celular, tablet, smartv ou computador.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

Arbitragem: Erik Lambrechts

Informações de Arsenal x Zurich hoje na Liga Europa

Além de desempenhar a campanha impecável no Campeonato Inglês, onde lidera com 31 pontos, o Arsenal também se garante na Liga Europa. Em cinco partidas disputadas, os Gunners se mantêm na liderança com 12 pontos conquistados em quatro vitórias e uma derrota. O time está praticamente classificado e só precisa de um empate para sacramentar-se na primeira posição do grupo A.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel Magalhães, Rob Holding, Tomiyasu; Lokonga, Partey, Odegaard; Gabriel Martinelli, Nketiah e Nelson.

O Zurich, por outro lado, vem na lanterna do grupo com apenas 3 pontos, conquistados em uma vitória e quatro jogos perdidos na fase de grupos. A única saída do elenco suíço é se garantir com a vaga do terceiro lugar para brigar com o Bodo/Glimt até os playoffs da Conference League na temporada.

Provável escalação do Zurich: Brecher; Kamberi, Katic, Fidan Aliti; Nikola, Ole Selnaes, Cheick Oumar Conde, Guerrero; Antonio Marchesano, Aiyegun e Okita.

Quando é o sorteio da Liga Europa?

O sorteio dos playoffs na Liga Europa está marcado para 7 de novembro, próxima segunda-feira, a partir das 8h (Horário de Brasília), em Nyon, na Suíça.

Dezesseis equipes, os segundos colocados e os terceiros lugares da Champions, serão divididos em dois potes, onde os apresentadores irão sortear as bolinhas para determinar quem vai enfrentar quem na fase.

A única regra no sorteio é que equipes da mesma federação não podem se enfrentar, assim como elencos que já se enfrentaram no mesmo grupo pela fase anterior.

