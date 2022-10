Onde vai passar Everton x Manchester United hoje e horário – 09/10

Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Everton e o Manchester United disputam os três pontos neste domingo, a partir das 15h (Horário de Brasília), no Goodison Park, com transmissão ao vivo. Quer saber onde vai passar Everton x Manchester United hoje ao vivo? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar Everton x Manchester United hoje

O canal da ESPN e o Star + é onde vai passar Everton x Manchester United hoje, às 15h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Para quem é assinante das operadoras de TV como a Sky, Claro, Vivo e a OI, dá para assistir ao clássico inglês neste domingo com tranquilidade. Basta sintonizar o seu televisor na emissora e curtir ao vivo de qualquer lugar do Brasil!

Mas quem não é assinante da TV fechada e quer assistir, aí deve assinar o Star +, serviço de streaming disponível para celular, tablet, computador e smartv pelo valor de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

EVERTON X MANCHESTER UNITED:

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Goodison Park

Onde assistir: ESPN e Star +

Como vem as equipes de Everton e Manchester United

Invicto por seis rodadas, mas com um jogo a menos na Premier League, o Everton ocupa a décima primeira posição com 10 pontos, conquistados em duas vitórias, quatro empates e duas derrotas neste início de temporada. Com o triunfo neste domingo, o elenco se aproxima da parte de cima na classificação e até mesmo quem sabe tornar-se candidato pela liderança.

Para o jogo de hoje, o técnico Frank Lampard confirmou em entrevista coletiva, divulgada no site oficial do Everton, que Dominic Calvert-Lewin está de volta ao plantel. Já Yerry Mina, Holgate, Patterson, Ben Godfrey e Andros Townsend seguem fora.

De acordo com o portal WhoScored, a escalação do Everton para hoje vai ser: Pickford; Tarkowski, Mykolenko, Coady, Coleman; Iwobi, Gueye, Onana; Gordon, Maupay e Gray.

Do outro lado, o Manchester United vem de vitória em cima do Omonia na última quinta-feira, pela terceira rodada da Liga Europa na competição. No Campeonato Inglês, está em sétimo lugar com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e três empates. Se vencer a partida deste domingo, sobe duas posições.

Para o duelo deste domigno, o técnico Erik Ten Hag confirmou ao site oficial do United que Raphael Varane é dúvida, enquanto o comandante descartou Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Williams e van de Beek.

Escalação do Manchester United hoje segundo o portal WhoScored: De Gea; Dalot, Lindelof, Martínez, Luke Shaw; Bruno Fernandes, McTominay, Eriksen; Antony, Martial e Rashford.

Everton x Manchester United últimos jogos

O último jogo entre Everton e Manchester United foi realizado em 9 de abril de 2022, na temporada passada, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Com 1 x 0 no placar, a equipe do Everton levou a melhor e somou os três pontos no duelo.

Em toda a história do futebol inglês, as equipes se enfrentaram por 147 oportunidades, com vantagem para o Manchester United com 69 vitórias, trinta e seis empates e 42 triunfos ao Everton.

No quesito gols, o United também tem a vantagem com 226 gols marcados diante de 170 dos adversários azuis.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



Jogos do Campeonato Inglês hoje

Quatro jogos serão realizados neste domingo, 9 de outubro, pela décima rodada da Premier League.

Newcastle 5 x 1 Brentford

Bournemouth 2 x 1 Leicester

Manchester City 4 x 0 Southampton

Chelsea 3 x 0 Wolves

Brighton 0 x 1 Tottenham

Domingo (09/10):

10h – West Ham x Fulham

10h – Crystal Palace x Leeds

12h30 – Arsenal x Liverpool

15h – Everton x Manchester United

Segunda-feira (10/10):

16h – Nottingham Forest x Aston Villa