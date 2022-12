Próximo jogo da Copa do Mundo: saiba quando o Mundial retorna

Saiba quando vai ser e qual é o próximo jogo da Copa do Mundo do Catar, nas quartas de final

Estão definidas as quartas de final na Copa do Mundo do Catar. Oito seleções - incluindo o Brasil - vão decidir a classificação entre partidas na fase mata-mata. Com uma pequena pausa no meio da semana, saiba quando vai ser o próximo jogo da Copa e todos os detalhes da programação.

Quando vai ser o próximo jogo da Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo tem uma pequena pausa nos dias 7 e 8 de dezembro após o fim das oitavas. Com isso, as disputas serão retomadas na sexta-feira (09/12) e também no sábado (10/12) com as quartas de final, incluindo o jogo entre Brasil e Croácia.

Devido ao extenso calendário, a FIFA opta por dar uma folga aos jogadores, em especial aqueles que vão jogar as quartas no fim de semana.

Na fase de grupos, o Mundial mostra até quatro jogos por dia pela quantidade de seleções na competição. Mas com o passar das fases, esse número vai diminuindo e, com isso, não dá mais para ter jogos todos os dias, principalmente pela questão física dos atletas.

A Copa do Mundo começou no dia 20 de novembro, com o jogo entre Equador e Catar.

Sexta-feira, 09/12

Brasil x Croácia - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

Sexta-feira, 09/12

Holanda x Argentina - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

Sábado, 10/12

Marrocos x Portugal - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Sábado, 10/12

Inglaterra x França - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

LEIA: Horário do próximo jogo do Brasil nas quartas: como funciona, adversário e data

Quem o Brasil pode pegar na semifinal?

Se vencer a Croácia nas quartas de final, o Brasil vai pegar a Holanda ou a Argentina na semifinal. Vai depender do resultado do confronto na chave.

O jogo da Seleção Brasileira na semifinal será disputado na terça-feira, 13 de dezembro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Lusail, na cidade de Lusail.

No histórico de confrontos, a Holanda tem a vantagem com quatro vitórias. Com cinco empates, a Seleção Brasileira venceu os holandeses três vezes, de acordo com dados do portal O Gol. A última partida entre os dois foi em 2014, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo com vitória por 3 a 0 dos holandeses.

Já com a Argentina, a situação é um pouco mais complexa. Quando se enfrentam em campo, as duas equipes protagonizam o maior clássico sul-americano do futebol. São 108 confrontos na história, com vantagem clara para os brasileiros em 43 vitórias, 26 empates e 39 triunfos aos argentinos, de acordo com o portal O Gol.

A última partida foi em 16 de novembro de 2021, nas Eliminatórias da Copa na América do Sul. O empate sem gols marcou um duelo frio e sem grandes emoções.

+ Messi vs Lewandowski: quem é melhor? Veja os números

Quais seleções já foram eliminadas da Copa?

Vinte e quatro seleções já foram eliminadas da Copa do Mundo do Catar. Na fase de grupos, dezesseis não conseguiram alcançar a classificação para as oitavas de final, despedindo-se mais cedo e voltando para a casa.

Já nas oitavas de final, as seleções de Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Austrália, Senegal, Polônia, Espanha e Suíça foram eliminadas por seus adversários.

Grupo A: Equador e Catar

Grupo B: Irã e País de Gales

Grupo C: Arábia Saudita e México

Grupo D: Tunísia e Dinamarca

Grupo E: Alemanha e Costa Rica

Grupo F: Canadá e Bélgica

GRUPO G: Camarões e Sérvia

Grupo H: Uruguai e Gana

Leia também:

Depois das quartas de final vem o que na Copa do Mundo do Catar 2022