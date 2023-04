Qual canal vai passar Bologna x Milan hoje ao vivo no Italiano (15/04)

Saiba como assistir ao jogo do Milan hoje. Foto: Reprodução Stefano Oppo by Corelens

O Milan busca os três pontos e a vaga no G-4 do Campeonato Italiano neste sábado, 15/04. O duelo contra o Bologna é válido pela 30ª rodada e vai acontecer no Estádio Renato Dall'Ara, às 10h (Horário de Brasília).

Os anfitriões ocupam a oitava posição com 43 pontos, enquanto os visitantes estão em quarto lugar com 52.

Onde vai passar o jogo do Milan hoje ao vivo

O canal ESPN 4 e o Star Plus vão transmitir o jogo do Bologna e Milan hoje para todos os estados.

Para a surpresa do apaixonado por futebol italiano, nenhum canal de televisão aberta vai exibir o duelo na manhã deste sábado. Só dá para assistir os canais ESPN quem tem a TV paga em casa. Entre em contato com o operador para adquirir a mensalidade.

Caso contrário, a opção é sintonizar o Star Plus, serviço de streaming também por assinatura. Entre no aplicativo, insira o seu login e senha, clique em "entrar" e escolha o jogo do Milan para assistir no mosaico do dia. Lembrando que a plataforma está disponível no computador (www.starplus.com) ou nos app's para celular, tablet ou smartv.

Escalações de Bologna x Milan

Além de Orsolini, suspenso, os anfitriões não poderão contar com Arnautovic, Cambiaso e Soriano, todos lesionados.

Para o Milan, o treinador Stefano Pioli continua sem Ibrahimovic. O experiente suíço se recupera de lesão. No entanto, o time se preocupa com o duelo de volta da Champions contra o Napoli.

Bologna: Skorupski; Kyriakopoulos, Soumaoro, Lucumí, Posch; Domínguez, Schouten, Ferguson; Barros, Aebischer e Sansone.

Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Theo Hernández; Bennacer, Tonali, Saelemaekers; Ketelaere, Rebic e Origi.

Milan enfrenta o Napoli nas quartas da Champions

Na última quarta-feira, o Milan venceu o Napoli por 1 a 0, com gol de Bennacer, no Giuseppe Meazza, pelo jogo de ida nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Rossoneri garantiu a vantagem na decisão e, por isso, só precisa de um empate para carimbar o passaporte até a semifinal. Por outro lado, se o Napoli empatar a soma dos placares, aí a prorrogação será jogada em dois tempos de quinze minutos. Se nada mudar, a disputa de pênaltis decide quem segue para a próxima fase.

O jogo de volta entre Napoli e Milan está marcado para a terça-feira, 18 de abril, às 16h, no Estádio Diego Armando Maradona.

Rodada do Campeonato Italiano

O fim de semana apresenta dez jogos pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, começando na sexta e seguindo até a segunda-feira.

Sexta-feira, 14/04:

Cremonese 1 x 0 Empoli

Spezia 0 x 3 Lazio

Sábado, 15/04:

Bologna x Milan - 10h

Napoli x Verona - 13h

Inte de Milão x Monza - 15h45

Domingo, 16/04:

Lecce x Sampdoria - 07h30

Torino x Salernitana - 10h

Sassuolo x Juventus - 13h

Roma x Udinese - 15h45

Segunda-feira, 17/04:

Fiorentina x Atalanta - 15h45

