Qual canal vai passar jogo do Atlético GO x Goiás ao vivo no Goiano 2023

A segunda rodada do Campeonato Goiano traz o Clássico do Equilíbrio, como é chamado a partida entre Atlético GO x Goiás neste domingo, no Estádio Antônio Accioly. A bola vai rolar às 10h30 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta e no streaming para assinantes. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Como assistir Atlético GO x Goiás hoje ao vivo

O jogo do Atlético GO x Goiás hoje tem transmissão da TV Brasil Central e DAZN às 10h30.

Disponível na TV aberta no estado de Goiás, o clássico goiano neste domingo será exibido de graça e ao vivo para todo o estado. A TV Central Brasil adquiriu os direitos do campeonato e agora pode passar na temporada.

O canal opera no número 13 e também é afiliado à TV Cultura.

Outra opção é assistir na DAZN, plataforma de streaming disponível somente para assinantes. O produto está disponível tanto no site como no aplicativo para celular, Android ou iOS, por R$ 34,90 por mês.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: TV Central Brasil e DAZN

Árbitro do clássico hoje

O árbitro do jogo entre Atlético Go x Goiás hoje vai ser André Luiz Castro.

Os assistentes escalados foram Bruno Pires (Fifa) e Hugo Correa, enquanto o quarto árbitro vai ser Osimar Moreira.

A escala de arbitragem foi divulgado ano site oficial da Federação Goiana de Futebol. É ela quem define quais serão os árbitros e profissionais em cada jogo entre as rodadas.

Como vem as equipes ao jogo de hoje?

O Atlético estreou com vitória na nova temporada do Campeonato Goiano. Diante do Grêmio Anápolis, fora de casa, o elenco ganhou por 4 a 1 e ganhou a vantagem na classificação após a primeira rodada. O Dragão subiu para a segunda posição atras somente do Vila Nova com 3 pontos.

Provável escalação do Atlético GO: Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Lucas Gazel, Emerson Santos, Jefferson; Rhaldney, Baralhas, Shaylon; Airton, Luiz Fernando e Igor Torres.

O Goiás, por outro lado, também venceu o seu jogo de estreia no Goianão 2023, mas foi por 1 a 0 em cima do Aparecidense dentro de casa. Com o resultado o Esmeraldino foi parar em quinto lugar com três pontos conquistados na classificação.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Edu, Sidimar, Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo, João Paulo; Fernandinho, Viniícius e Philippe Costa.

Quem tem mais vitórias Goiás ou Atlético GO?

O duelo entre Atlético GO x Goiás foi disputado em 65 oportunidades, com 24 vitórias para o Esmeraldino, 21 empates e 20 triunfos ao Dragão, de acordo com dados do portal O Gol.

Nos últimos encontros, os embates foram equilibrados como vitória para o Goiás, empates e triunfo do Atlético dentro e fora de casa. É por isso que é chamado de Clássico do Equilíbrio.

O último jogo entre eles foi em 27 de agosto de 2022, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na temporada passada, com vitória do Goiás por 2 a 1.

