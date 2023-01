Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje x São Bento no Paulistão - 14/01/23

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje x São Bento no Paulistão – 14/01/23

Atual campeão paulista, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste sábado, diante do São Bento, no Allianz Parque. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras hoje tem transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil. Aqui está tudo o que você precisa para assistir o duelo de hoje do Paulistão.

Transmissão jogo do Palmeiras hoje ao vivo no Paulistão

O jogo do Palmeiras hoje no Paulistão vai passar no Premiere e Paulistão Play às 18h30.

Com transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil, a partida do Campeonato Paulista neste sábado será exibida pelo pay-per-view Premiere, disponível em operadoras de TV paga e plataformas como o GloboPlay e Amazon Prime Video.

Como assistir jogo do Paulistão hoje online

Para obter o Premiere, o torcedor deve pagar valor extra e assim assistir ao conteúdo do pacote de canais.

Outra opção é a plataforma Paulistão Play, disponível para os torcedores no site da Federação Paulista de Futebol, além do aplicativo para celular, Android e iOS. Basta se inscrever com email e a senha.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 17h30, horário local.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x São Bento

O Palmeiras é o atual campeão paulista. Na temporada passada o time venceu o São Paulo de virada na final no Allianz Parque. No primeiro jogo o tricolor paulista levou a melhor, mas o Verdão deu a volta por cima e levantou o caneco.

Este ano, o Palmeiras é o favorito na busca pelo troféu.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Jailson, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

O São Bento, por outro lado, veio do Campeonato Paulista A2, ou seja a segunda divisão, depois de conquistar a classificação. O elenco não é um dos favoritos ao título, mas pode surpreender dentro de campo.

Provável escalação do São Bento: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Victor Pereira, Marlon; Neto Paraíba, Lucas Lima, Murilo Rangel; Branquinho, Fernandinho e Rubens.

DIA DE MATAR A SAUDADE, TÁ? A TEMPORADA VAI COMEÇAR E É NA NOSSA CASA! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪️#AvantiPalestra #PALxSBE pic.twitter.com/7duFvLJsqg — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 14, 2023

Quem é o árbitro do jogo do Verdão hoje?

O árbitro do jogo do Palmeiras hoje contra o São Bento vai ser Flavio Rodrigues de Souza.

Os assistentes na partida deste sábado vão ser Evandro de Melo e Raphael de Albuquerquer. A função de quarto árbitro foi designado para Gustavo Holanda.

No VAR, os responsáveis vão ser Rodrigo Guarizo e Herman Brumel.

Palmeiras é o atual campeão paulista

Na final do Campeonato Paulista de 2022, o Palmeiras virou o jogo de volta sob o São Paulo, no Allianz Parque, para conquistar o 24º título da história.

O elenco alviverde fechou a primeira fase como líder sem maiores problemas. No mata-mata passou pelo Ituano nas quartas de final e depois o RB Bragantino. Na final perdeu para o tricolor por 3 a 1, mas virou a partida de volta em casa por 4 a 0.

Os gols foram de Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga, dois.

