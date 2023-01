Qual canal vai passar Portuguesa x jogo do Vasco hoje no Carioca 2023 de graça

O Vasco ainda não venceu no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, visita a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, para disputar a quarta rodada da Taça Guanabara. O jogo do Vasco hoje vai começar às 21h10 (Horário de Brasília) com transmissão na TV aberta.

Após jogar a pré-temporada na Flórida, Estados Unidos, os titulares do Cruz Maltino estão de volta ao Brasil. O técnico Maurício Barbieri deve estrear nesta quarta-feira no estadual. O time tem apenas dois pontos, conquistados em dois empates.

Por outro lado, a Portuguesa acumula uma vitória e duas derrotas no início do Carioca. Em oitavo lugar, coleciona apenas três pontos.

Transmissão do jogo do Vasco hoje ao vivo na TV

O jogo do Vasco hoje no Campeonato Carioca terá transmissão da BAND e BandSports às 21h10.

A emissora transmite o jogo entre Vasco e Portuguesa nesta quarta-feira para todo o Brasil ao vivo e de graça. O torcedor só precisa sintonizar o canal em seu televisor para acompanhar a rodada do Campeonato Carioca.

O canal não divulgou a equipe de transmissão do jogo do Vasco hoje. Repórteres estarão no estádio para reportarem as novidades do time e as principais informações.

Outra opção é o BandSports. Aqui, só assinantes da TV paga é que podem acompanhar o embate.

Como assistir o jogo online hoje?

O torcedor também pode assistir ao jogo do Vasco hoje no site da BAND e no aplicativo Dale.

Responsável pelos direitos de imagens do Campeoanto Carioca, a emissora exibe a transmissão do canal em seu site de graça para todos os usuários. A plataforma, no entanto, trabalha de acordo com a localização do usuário.

O Dale, por outro lado, só pode ser acessado por assinantes. O pacote do estadual está disponível por R$ 34,90 até a final ou R$ 16,90 somente um time.

Horário: 21h10 (horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador

Onde assistir: BAND, BandSports, Site da BAND e Dale

LEIA: Jogo do Vasco em Brasília x Nova Iguaçu é confirmado

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do jogo da Portuguesa hoje: João Lopes; Joazi, Gérson, Yuri, Fredson; Cafu, Charles, Jonathan Fernandes; Anderson Rosa, João Paulo e Emerson Carioca.

Provável escalação do jogo do Vasco hoje: Alexander (Ivan); Pumita, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton; Jair, Figueiredo, Nenê; Gabriel Pec, Erick e Pedro Raul

Goleiro Léo Jardim deve assinar com o clube carioca

O Vasco contratou nove jogadores para reforçar o elenco em 2023. Entre eles estão Pedro Raul, ex-atleta do Goiás na última temporada, Léo Pelé, do São Paulo, e Pumita, do Nacional do Uruguai.

Agora, o clube carioca deve repatriar Léo Jardim, goleiro que veste a camisa do Lille, na França. É o que informa o portal GE, indicando que o brasileiro deve pousar no Brasil para realizar exames e assinar contrato.

Léo Jardim tem 27 anos e defende o Lille. Ele começou nas categorias de base do Grêmio e passou pelo Rio Ave, de Portugal, em 2018, por empréstimo. No ano seguinte foi comprado pelo clube, mas logo transferiu-se para o Lille. Ele chegou a ser emprestado para o Boavista, onde ficou por um ano.

