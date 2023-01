Qual canal vai passar Retrô x jogo do Náutico na TV e online - 25/01/2023

É briga por liderança nesta quarta-feira. Retrô e Náutico estão na segunda e terceira posição respectivamente no Campeonato Pernambucano. Eles se enfrentam pela quinta rodada da competição às 20h (Horário de Brasília) onde o vencedor do jogo do Náutico pode se tornar o novo líder. A partida vai ser no Estádio do Arruda.

O Retrô ainda não perdeu no estadual, somando nove pontos na vice-liderança da tabela, com um jogo a menos. Já o Náutico vem na terceira posição com sete pontos, duas vitórias, um empate e uma derrota.

Onde assistir o jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico hoje terá transmissão às 20h no canal Nosso Futebol e DAZN.

Disponível somente entre as operadoras de TV paga Sky, DirecTV GO e a Claro, o torcedor precisa desembolar um novo valor para obter o pacote de canais na programação.

O Nosso Futebol é responsável por exibir campeonatos estaduais e também a Copa do Nordeste. Na plataforma da Sky a mensalidade é de R$ 44,90, enquanto na Claro o pay-per-view custa R$ 19,90 ao mês. Pela DirecTV, o número gira em torno de em R$ 14,90.

Outra opção é acompanhar na DAZN, mas é preciso ser assinante do streaming.

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Arruda

Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol

Quais são os times do Pernambucano em 2023

Além do Náutico e Retrô, também disputam o Campeonato Pernambucano as equipes de Sport, Afogados, Porto, Salgueiro, Central, Santa Cruz, Íbis, Petrolina, Maguary, Caruaru City e Belo Jardim.

As treze equipes jogam a primeira fase em treze rodadas por pontos corridos. Os dois melhores avançam para a semifinal de maneira direta, enquanto do 3º até o 6º lugar vão brigar na segunda fase, onde tentarão a vaga nas semis do torneio.

Enquanto isso, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados.

Próximo jogo do Náutico na Copa do Nordeste

O Náutico volta a jogar a Copa do Nordeste no sábado, 4 de fevereiro, diante do CRB pela segunda rodada da competição na fase de grupos.

A partida vai ser no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Enquanto o Náutico está no grupo B, ocupando a liderança, o CRB vem no grupo A em quarto lugar com três pontos.

A Copa do Nordeste reúne dezesseis equipes na primeira fase. Elas são divididas em dois grupos de oito, onde jogam por oito rodadas em turno único e pontos corridos. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase.

