Qual é o próximo jogo do Brasil se ganhar da Coreia na Copa?

Saiba quando a Seleção Brasileira volta a jogar na Copa do Mundo se ganhar da Coreia do Sul

Se tiver vitória contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira estará classificada para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Sob o comando de Tite, a equipe então terá que se preparar para voltar a jogar no fim de semana. Saiba quando pode ser o próximo jogo do Brasil, contra quem e onde vai ser.

Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Catar?

Se passar pela Coreia do Sul. o próximo jogo do Brasil na Copa vai ser contra a Croácia na sexta, 9 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação em Doha, no Catar.

A Seleção Brasileira encerrou a sua participação no grupo G em primeiro lugar com 6 pontos. Foram duas vitórias e uma derrota para Camarões, na última rodada. Como manda o chaveamento, o elenco canarinho enfrentou o segundo colocado do grupo H.

Lembre-se que todas as etapas da fase eliminatória são feitas em jogo único. Não tem pontuação ou qualquer classificação, só vencedor e perdedor no confronto. Como o Brasil ganhou da Coreia vai para as quartas de final. Se o tempo regulamentar acabar empatado no placar, a prorrogação tem início.

Se nada mudar, aí as cobranças de penalidades é que decidem.

Croácia x Brasil - POSSÍVEL JOGO DAS Quartas de final da Copa do Mundo

Sexta-feira, 09 de dezembro às 12h (horário de Brasília)

Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e Canal do Casimiro

Quartas de final da Copa do Mundo

Três confrontos das quartas de final estão definidos na Copa do Mundo do Catar. Oito seleções disputam a fase eliminatória no próximo fim de semana.

A Holanda foi a primeira equipe a se classificar depois de vencer os Estados Unidos. Na sequência, a Argentina ganhou da Austrália. No domingo, a França fez bonito diante da Polônia enquanto a Inglaterra derrotou Senegal.

O Brasil se garantiu depois de vencer a Coreia do Sul. Restam apenas dois resultados para saber como vai ficar o chaveamento.

SEXTA-FEIRA (09 de dezembro):

Croácia x Brasil - 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

SÁBADO (10 de dezembro):

Marrocos OU Espanha x Portugal OU Suíça - 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

Como assistir a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo são transmitidos na Globo e SporTV, enquanto as plataformas GloboPlay, site do GE, Fifa+ e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch exibem as partidas online.

Na TV aberta, a Globo é a única que transmite os confrontos ao vivo e de graça. Já o SporTV está disponível somente em operadores de TV por assinatura.

As plataformas GloboPlay e FIFA+ estão disponíveis de graça para todo o público. Basta acessar o aplicativo ou o site para assistir aos jogos. Já o site do GE retransmite as imagens da Globo.

O canal do Casimiro é a grande novidade. O streamer vai passar uma partida por dia em seu canal no Youtube e também na Twitch de graça.

