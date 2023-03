Quando vai ser a final da Copa do Nordeste entre Sport x Ceará

O Sport venceu o ABC na noite de ontem (30), por 1 a 0 e carimbou a vaga na final da Copa do Nordeste 2023. O Leão enfrentará o Ceará na decisão. As partidas serão nos dias 19 de abril e 03 de maio.

Quando vai ser a final da Copa do Nordeste?

Sport x Ceará farão a final da Copa do Nordeste de 2023. Com gol de Vágner Love o Leão bateu o ABC pelo placar mínimo e está na decisão da competição.

Já o Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 2 na noite da quarta-feira (29), O vozão bateu seu rival e fará a final contra a equipe de Pernambuco.

As finais ocorrerão nos dias 19 de abril e 03 de maio. Os primeiros 90 minutos são de mando do Ceará. O jogo da volta será na Ilha do Retiro.

Caso haja empate no placar agregado a disputa do título será definida nos pênaltis. Vale ressaltar que não há o critério do “gol fora”.

Ceará x Sport – Jogo de Ida – Final da Copa do Nordeste 2023

Data: quarta-feira, 19 de abril.

Local: Arena Castelão.

Horário: A definir.

Sport x Ceará – Jogo de volta – Final da Copa do Nordeste 2023

Data: quarta-feira, 03 de maio.

Local: Ilha do Retiro.

Horário: A definir.

Onde assistir Sport x Ceará?

Para acompanhar a decisão do maior torneio regional do Brasil há alguns caminhos. Na TV aberta a opção é o SBT (apenas para o Nordeste). No pay-per-view a opção é o canal “Nosso Futebol”.

Nos canais por assinatura a única alternativa é a ESPN. No streaming é possível assistir pelo app Star+, ou pelo site (www.starplus.com.br)