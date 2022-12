Qual seleção tem mais Copa do Mundo na história do futebol?

Qual seleção tem mais Copa do Mundo na história do futebol?

Disputada a cada quatro anos, a Copa do Mundo da FIFA é o maior torneio de futebol do planeta. É o momento em que torcedores de todos os lugares do mundo param para assistir as suas seleções. Enquanto alguns tem muitas taças, outros ainda não conquistaram a sua. Mas qual é a seleção com mais títulos na Copa?

LEIA: Conheça a história da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira

Qual seleção é a maior campeã da Copa do Mundo?

Com cinco títulos conquistados na história da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira é a maior vencedora do futebol entre seleções. O país é o único pentacampeão, campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Com Pelé em campo, o Brasil consagrou-se campeão em 1958, 1962, 1970. Mais tarde, só voltou a vencer nos anos noventa e em dois mil e dois. Além disso, participou de todas as edições da Copa, considerada por muitos torcedores como o país do futebol.

O Uruguai foi o primeiro campeão da Copa do Mundo. Em 1930, jogando em casa, a equipe levantou a primeira taça do Mundial da FIFA.

Com quatro títulos está a Alemanha e a Itália. Já França, Argentina e Uruguai possuem duas taças cada.

Brasil - 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha - 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália - 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Argentina - 2 títulos (1978 e 1986)

Uruguai - 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha - 1 título (2010)

Inglaterra - 1 título (1966)

Quem é o maior artilheiro de Copa do Mundo?

O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro de Copa do Mundo no futebol. O atacante tem 16 gols marcados pela equipe da Alemanha.

O jogador garantiu o título em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, com a Alemanha tornando-se a grande campeão ao fim do torneio. Além da taça, Klose também passou Ronaldo Fenômeno e garantiu o título de maior artilheiro da Copa.

Em segundo lugar vem o próprio Ronaldo com 15 gols. Já Gerd Muller, também da Alemanha, se mantém em terceiro lugar com 14 gols. Confira os principais artilheiros da Copa na história.

1 Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols

2 Ronaldo Fenômeno (Brasil) - 15 gols

3 Gerd Müller (Alemanha) - 14 gols

4 Just Fontaine (França) - 13 gols

5 Pelé (Brasil) - 12 gols

6 Sándor Kocsis ( Hungria) - 11 gols

7 Jürgen Klinsmann (Alemanha) - 11 gols

8 Helmut Rahn (Alemanha Ocidental) - 10 gols

9 Gary Lineker (Inglaterra) - 10 gols

10 Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 gols

Quais seleções ainda não ganharam a Copa?

Grandes seleções como Bélgica, Holanda, Portugal, Croácia, Dinamarca e Chile nunca venceram uma Copa do Mundo da FIFA na história do futebol.

Mesmo com jogadores tarimbados na excelência e com muita qualidade em campo, as seleções bateram na trave na hora de buscar o troféu, ou até de alcançar a grande final. Muitas delas, inclusive, não tiveram muitas chances de participarem das edições da competição.

A Croácia em 2018, na Rússia, alcançou a final da Copa do Mundo mas perdeu para a França. Já a Holanda ganhou o apelido de azaradas, já que coleciona três vices do torneio em sua história.

Na América do Sul, apenas Brasil, Argentina e Uruguai levantaram a taça. Depois, as outras cinco campeãs são da Europa. Nenhuma seleção da África, Ásia, América do Norte, América Central e o Caribe ou Oceania ganhou a Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM:

Melhores momentos do Pelé: relembre a trajetória do Rei do futebol

A seleção de Portugal tem quantas Copas do Mundo?

Repercussão internacional da derrota da Seleção brasileira

Onde jogam os jogadores da seleção brasileira?

Quando é escanteio no futebol

Qual é a idade de Messi