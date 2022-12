Seleções de França e Marrocos disputam a semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira, com transmissão gratuita

Horário do jogo da França hoje e Marrocos (14/12): transmissão da Copa do Mundo 2022

Para garantir lugar na final da Copa do Mundo, as seleções de França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de dezembro, no Estádio Al Bayt, no Catar, pela semifinal da competição. No jogo da França hoje, a bola vai rolar a partir das 16h (Horário de Brasília) em partida única. Todos os detalhes da transmissão você confere no texto a seguir.

Quem vencer vai jogar contra a Argentina na grande final da Copa do Mundo. O perdedor enfrenta a Croácia na disputa pelo terceiro lugar.

Leia também: Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?

Quando é o jogo da França hoje?

A semifinal da Copa do Mundo entre França e Marrocos começa às 16h, horário de Brasília, na quarta-feira, 14 de dezembro de 2022.

O pontapé inicial do jogo da França hoje em estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai ser às 15h, devido à diferença no horário entre as cidades.

No Catar, país sede da Copa do Mundo, vai ser às 22h, no horário local.

Que canal da TV está o jogo da França hoje?

A partida eliminatória entre França e Marrocos será transmitida ao vivo pela Globo e SporTV no Brasil com cobertura a partir das 16h (Horário de Brasília).

Os apaixonados por futebol vão acompanhar a partida da semifinal na Globo, na TV aberta, em todos os estados do país ao vivo e de graça. Luis Roberto narra o jogo da França hoje ao lado de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Outra opção é o SporTV, canal pago disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e Vivo. Aqui, Luiz Carlos Jr. comanda a transmissão com comentários de Paulo Vinicius Coelho e Grafite.

Em qualquer uma das opções o torcedor pode torcer de qualquer lugar do Brasil.

Como assistir jogo da França hoje no streaming?

As plataformas GloboPlay, FIFA+, GE e o canal do Casimiro vão apresentar a cobertura completa do jogo da França hoje na Copa do Mundo tanto no aplicativo como pelo site de graça.

Para aqueles que gostam de acompanhar tudo pelo celular dá para sintonizar no GloboPlay ou FIFA+. Ambas as plataformas estão disponíveis de graça, com a transmissão sem precisar ser assinante. Basta se cadastrar com email, nome completo e a senha do usuário.

O site do GE (www.ge.globo.com) também retransmite o jogo da França hoje de graça. É só entrar no site de notícias, clicar no ícone da Globo e curtir.

Mas o torcedor que gosta de ver futebol de graça, online e com bom humor, pode sintonizar no canal do Casimiro pelo Youtube e na Twitch. As plataformas estão disponíveis pelo celular, tablet, computador ou smartv para o torcedor.

França x Marrocos

Este será o sexto embate entre França e Marrocos na história do futebol. Os franceses colecionam três vitórias, com um empate e um triunfo para os marroquinos. A vantagem é claramente da França no confronto.

A primeira vez que se enfrentaram aconteceu em 1988, em amistoso com a vitória dos europeus por 2 a 1. Enquanto isso, o último jogo registrado entre eles foi em 2007, com empate por 2 a 2.

A França é a atual campeã mundial. Favorita no duelo, deverá se armar para furar o eficiente bloqueio do elenco africano nesta quarta-feira. Mbappé, Giroud e Griezmann são os destaques dos franceses.

Do outro lado, o Marrocos vem surpreendendo dentro de campo. Pela primeira vez conquistou a vaga na semifinal de uma Copa do Mundo, sem mesmo o torcedor esperar esse resultado. Agora, tenta disputar também a final em busca do seu primeiro título. Os protagonistas são o goleiro Bono, Hakimi, Amrabat, Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Escalação de França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Dembelé; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Escalação de Marrocos: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Mbappé é artilheiro da Copa do Mundo 2022

O astro Mbappé vai jogar hoje contra o Marrocos na semifinal. Camisa 10 da Seleção da França, o atacante de 23 anos só não esteve presente em campo na derrota contra a Tunísia, onde o técnico Didier Deschamps optou por reservas.

Mbappé é o artilheiro da Copa do Mundo com 5 gols. Ontem, Messi marcou gol de pênalti no primeiro tempo contra a Croácia e empatou com o mesmo número de gols. Resta ao francês retomar a liderança da artilharia.

O craque do PSG marcou contra a Austrália, dois contra a Dinamarca, depois novamente dois contra a Polônia nas oitavas de final. Contra a Inglaterra, nas quartas, passou em branco.

Este é apenas o segundo Mundial de Mbappé com a França. Em 2018, ele foi um dos responsáveis por dar o bicampeonato para a equipe europeia.

Quem vai apitar o jogo da França x Marrocos?

O árbitro César Ramos, do México, é quem vai apitar o jogo da França e Marrocos na semifinal desta quarta-feira, na Copa do Mundo.

Os assistentes Alberto Méndez e Miguel Paredes, também mexicanos, complementam a arbitragem. Já o canadense Drew Fischerr será responsável pelo VAR, árbitro de vídeo.

França x Marrocos: árbitro César Ramos (México), VAR Drew Fischer (Canadá) — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 12, 2022

Jogos das semifinal na Copa do Mundo

O duelo entre a França e Marrocos vai definir quem avança para a grande final da Copa do Mundo. Ontem, a Argentina derrotou a Croácia com extrema facilidade.

Confira o resultado e os horários dos jogos.

TERÇA-FEIRA (13/12):

Argentina 3 x 0 Croácia

QUARTA-FEIRA (14/12):

França x Marrocos - 16h (horário de Brasília)

