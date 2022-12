Saiba como são distribuídas as vagas para a Copa do Mundo

Como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo de 2026?

Participar da Copa do Mundo da FIFA é o sonho de toda seleção de futebol. Realizada de quatro em quatro anos, a Copa traz disputas na fase de grupos e depois no mata-mata até a taça dourada. Mas como são definidas as seleções que participam da Copa do Mundo? Saiba como é o processo e quantas equipes jogam.

Como a FIFA seleciona as seleções para a Copa do Mundo?

Cada seleção garante a sua vaga na Copa do Mundo da FIFA através das Eliminatórias em seu continente, de acordo com o número de espaço distribuído pela entidade.

A única seleção que se classifica automaticamente sem precisar passar por competição é a anfitriã, ou seja, a equipe representante do país sede na edição. Todas as outras devem jogar obrigatoriamente as Eliminatórias.

As Eliminatórias acontecem até três anos antes do início da Copa do Mundo. Porém, os jogos são disputados durante a Data FIFA, determinada pela própria entidade do futebol.

Como funcionam as Eliminatórias para a Copa?

As Eliminatórias da Copa do Mundo são pequenos torneios organizados pelas confederações de futebol de cada continente para definir as vagas para a competição da FIFA. Todas as seleções do continente, sem exceção, participam das Eliminatórias.

Os responsáveis por cada Eliminatória são: Conmebol (América do Sul), UEFA (Europa), AFC (Ásia), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CAF (África) e OFC (Oceania).

Cada uma delas adota a sua maneira de jogar. Na América do Sul, por exemplo, a Conmebol escolhe o sistema de pontos corridos. Já na Europa, devido ao fato de ser um grande continente, são dez vagas disponibilizadas na primeira fase entre grupos e pontos corridos, e três na repescagem final.

Na Concacaf, por exemplo, a primeira fase é jogada em pontos corridos. Depois, a segunda trata-se de mata-mata e, a terceira no sistema de octognal, em pontos corridos.

Quantas seleções jogam a Copa do Mundo?

Trinta e duas seleções jogam a Copa do Mundo da FIFA.

Como é o maior continente, a Europa é quem tem mais vagas disponibilizadas para a Copa. São dez vagas disponíveis aos líderes de cada grupo nas Eliminatórias, enquanto as outras três são garantidas aos vencedores na final da repescagem.

Na América do Sul, onde está o Brasil, são quatro vagas, além da possibilidade do quinto colocado disputar a repescagem mundial. Mas o que é a repescagem do mundo? É a última chance que as seleções tem de conquistarem uma vaga ao Mundial. Disputam a repescagem mundial as duas seleções da Oceania, e uma da América do Sul e Concacaf cada.

Confira o número de vagas que é distribuído em cada continente.

América do Sul: 4 vagas + 1 para a repescagem

África: 5 vagas

Ásia: 4 vagas + 1 para a repescagem

América do Norte e Central: 3 vagas + 1 para repescagem

Europa: 13 vagas (10 na fase de grupos e três na repescagem própria)

Oceania: 1 até a repescagem

Repescagem mundial: 2 vagas (com quatro seleções)

Mudança na Copa do Mundo em 2026

Depois de trinta e dois anos, a Copa do Mundo da FIFA retorna para a América do Norte. A edição será realizada em três países pela primeira vez: Estados Unidos, Canadá e México.

Porém, essa não é a única novidade. Serão 48 seleções, aumento em dezesseis participantes. O novo sistema permite dar uma chance a seleções pequenas, ou seja, aquelas que nunca jogaram terão a oportunidade de defender a sua nação.

Porém, como o número de seleções vai aumentar, consequentemente o número de vagas para cada continente também. Na América do Sul, por exemplo, serão seis vagas e mais a da repescagem. Na Europa, por exemplo, serão dezesseis.

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 vão começar em março de 2023, segundo informações do jornal Lance.

Confira a mudança no número de vagas em cada continente.

Europa (UEFA): 16 vagas

África (CAF): 9 vagas + 1 na repescagem

Ásia (AFC): 8 vagas + 1 na repescagem

América do Sul (Conmebol): 6 vagas + 1 na repescagem

Oceania (OFC): 1 vaga

América do Norte e Central (CONCACAF): 6 vagas + 1 na repescagem

Repescagem mundial: a definir

