Que horas a Argentina joga hoje na Copa do Mundo: horário, canal e online (26/11)

Seleção da Argentina enfrenta o México pela segunda rodada do grupo C na Copa do Mundo do Catar

Para buscar a classificação até as oitavas de final, os argentinos precisam vencer o México neste sábado, 26 de novembro, pelo grupo C na segunda rodada. Com Lionel Messi em campo, que horas a Argentina joga hoje? Tudo o que você precisa saber sobre o jogo dos hermanos está no texto a seguir.

Que horas a Argentina joga hoje na Copa do Mundo?

A seleção da Argentina entra em campo neste sábado às 16h (Horário de Brasília), contra o México pela segunda rodada do grupo C na Copa do Mundo do Catar. A partida será no Estádio Lusail.

Após a derrota para a Arábia Saudita na estreia, os hermanos buscam o primeiro ponto na Copa do Catar para continuarem vivos na briga pelas oitavas. Se perderem, aí a situação pode ficar complicada.

Como o Catar está 6 horas à frente do Brasil, os horários dos jogos aqui são transmitidos sempre às 07h, 10h, 12h, 13h e 16h, de acordo com o horário de Brasília. Torcedores que moram em estados como Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha devem ficar atentos.

Com transmissão na TV aberta e em plataformas, confira as principais informações do jogo da Argentina hoje.

Argentina x México

Data: Sábado, 26 de novembro de 2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail, no Catar

Rodada: 2ª rodada do grupo C

Onde assistir: Globo, SporTV, canal do Casimiro, FIFA+, GloboPlay e portal GE

Argentina pode ser eliminada da Copa do Catar?

Se perder para o México neste sábado e tanto Arábia ou Polônia vencerem na rodada, aí os hermanos estarão eliminados da Copa do Mundo do Catar.

A derrota para os árabes na primeira rodada do grupo C deixou os argentinos em maus lençóis no evento. Isso porque além de depender do seu próprio resultado, eles também terão que pensar nos outros jogos da rodada para se consagrarem.

O jogo entre Polônia e Arábia vai passar neste sábado, 26 de novembro, às 13h (horário de Brasília), com transmissão tanto na Globo como no SporTV. Fique de olho para acompanhar o jogo que é importante aos hermanos.

Escalação no jogo de hoje

Para o jogo deste sábado, o técnico Lionel Scaloni deverá manter praticamente a mesma escalação da partida passada na Copa do mundo. A única diferente deve ser na defesa, com Montiel e Acuña.

Escalação dos argentinos hoje:

Martínez

Montiel

Lisandro Martínez

Otamendi

Acuña

Fernández

Paredes

De Paul

Di María

Messi

Lautaro Martínez

