Jogos da Copa do Mundo hoje: programação de sábado (26/11/2022)

Confira a programação dos jogos de hoje na Copa do Mundo do Catar, sábado pela segunda rodada da fase de grupos

Grandes seleções entram em campo neste sábado, 26 de novembro, pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo do Catar, a 22ª edição na história do futebol. Com destaque para França, Argentina e Polônia, confira todos os jogos da Copa do Mundo hoje e como assistir cada um deles.

Programação de jogos da Copa do Mundo hoje

Com presença da atual campeã do mundo, a França, a programação de jogos da Copa do Mundo hoje traz grandes embates para o torcedor acompanhar. Serão quatro confrontos, todos válidos pela segunda rodada entre grupos distintos diretamente do Catar.

São 32 seleções na briga pelo troféu mais importante do futebol. Somente os dois melhores de cada chave avançam até as oitavas de final, com a final marcada para o dia 18 de dezembro.

Confira a seguir os jogos da Copa do Mundo hoje e onde assistir ao vivo.

07h - Tunísia x Austrália (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

10h - Polônia x Arábia Saudita (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

13h - França x Dinamarca (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

16h - Argentina x México (Globo, SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, GloboPlay e portal GE)

+ Neymar fora da Copa 2022? Últimas notícias sobre a lesão do atleta

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo hoje?

Quer assistir aos jogos da Copa do Mundo mas não sabe como? Fica tranquilo, torcedor, o portal DCI preparou um guia de como acompanhar entre cada um dos meios.

Globo

Dona dos direitos de imagens do torneio da FIFA, a Rede Globo é a única TV aberta que pode transmitir todos os jogos, desde a fase de grupos até a final, na temporada.

Você pode assistir aos jogos de qualquer lugar do Brasil. As narrações serão de Galvão Bueno, em dia de Seleção Brasileira, além de Renata Silveira, Luis Roberto, Cléber Machado e Gustavo Villani.

É 100% de graça.

SporTV

Se você é o tipo de torcedor que já está acostumado a assistir tudo na TV fechada, aí é só sintonizar o canal do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que você deve ter a emissora em sua programação.

Aqui, os narradores escolhidos foram Milton Leite, Jader Rocha, Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Luiz Carlos Júnior. É só sintonizar e curtir o bom futebol.

Para o torcedor que é fã de assistir tudo pelo celular, a opção perfeita é o GloboPlay. Mas calma torcedor, você não precisa ser assinante para curtir a Copa no aplicativo.

Isso porque a plataforma apenas retransmite o sinal da TV Globo, ou seja, é só se cadastrar no portal para curtir de graça as emoções do evento esportivo. É só acessar o site (www.globoplay.globo.com), fazer a sua conta e clicar na aba "Agora na TV".

Você será redirecionado para o canal da Globo, sem pagar por nada. Já assinantes podem acompanhar pelos aplicativos e se quiserem até no canal do SporTV.

Portal GE

A maneira mais simples de curtir todas as emoções da Copa do Mundo no Catar é através do GE, site de notícias da Globo.

O portal retransmite todos os jogos pelo sinal da Globo, ou seja, não é preciso pagar nada por isso. Acesse (www.ge.globo.com) e confira qual embate vai assistir.

A entidade de futebol lança esta temporada o seu próprio serviço de streaming. Relacionado ao esporte, a FIFA preparou um teste bastante especial para os brasileiros.

Isso porque a plataforma estará com sinal aberto para todos os 64 jogos, desde a fase de grupos até a grande final entre os dois sortudos. E o melhor de tudo é que você não paga nada para assistir cada um deles.

Entre no site da entidade (www.fifa.com/fifaplus), cadastre-se com o seu email e a senha e escolha na sequência qual jogo quer assistir. Lembrando que dá para assistir tanto no navegador do computador ou celular como no aplicativo do dispositivo.

Se você quer uma transmissão divertida, espontânea e informativa, o seu lugar é no casal do Casimiro. O maior streamer do Brasil vai passar um jogo por dia, em horários alternados na semana, para a alegria dos torcedores que adoram o humor de Cazé.

Totalmente de graça, é só acessar o canal do Cazé no Youtube ou o canal do Casimito na Twitch. Dá para curtir tanto no computador como pelo celular, smartv ou tablet.

Leia também: