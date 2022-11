Que horas é a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022? Hora, dia, artistas e como assistir, transmissão ao vivo do Catar

Que horas é a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022? Hora, dia, artistas e como assistir, transmissão ao vivo do Catar

Antes de uma bola rolar na Copa do Mundo 2022 no Catar, uma cerimônia de abertura marcará o início oficial do torneio. As cerimônias de abertura são uma parte comum dos grandes eventos esportivos e, como em muitos deles, a FIFA criou o hábito de oferecer eventos repletos de estrelas

O DCI traz tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022.

Aproveite e leia também: Tabela com as convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Que horas começa a cerimônia de abertura da Copa hoje?

A abertura da Copa do Mundo hoje começa às 12h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

O evento inicialmente estava marcado para 21 de novembro, segunda-feira. Porém, a FIFA optou por adiantar um dia e assim realizar a cerimônia em Al Khor para abrir a festa de futebol mais importante do planeta dignamente.

Esta é a primeira vez em que a Copa do Mundo é realizada em um país do Oriente Médio.

Onde vai ser a cerimônia de abertura da Copa hoje?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo vai ser no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar. A cidade fica a 40 quilômetros de Doha, capital do país.

A abertura vai começar uma hora antes da bola rolar na Copa do Mundo. Além disso, a festa vai acontecer no Estádio Al Bayt, o mesmo em que a partida entre Catar e Equador na primeira rodada será disputada.

O espaço tem inspirações de uma tenda beduína, historicamente usadas por nômades no Catar e na região do Golfo. A capacidade do estádio é de 60 mil torcedores, mas o que realmente chama a atenção é a beleza do local com muito verde ao seu redor, áreas de lazer e estações de exercícios e quadras poliesportivas.

Além de abertura, o Al Bayt receberá jogos da fase de grupos, oitavas de final, quartas e a semifinal.

Como assistir a cerimônia de abertura da Copa hoje?

O torcedor pode assistir a cerimônia de abertura da Copa do Mundo hoje nos canais Globo e Sportv, além das plataformas GloboPlay, Fifa TV, portal GE, e o canal do Casimiro na internet.

Uma infinidade de opções está disponível para o torcedor acompanhar a abertura neste domingo. De maneira tradicional, a Globo vai transmitir na TV aberta por todo o Brasil o grande evento ao vivo com narração de Luís Roberto ao lado de Roger Flores e Caio Ribeiro.

Já no canal Sportv, pela TV fechada, a narração será de Luiz Carlos Jr. com a presença de Grafite e Paulo Vinicius Coelho, PVC. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Se você não estará em casa no horário marcado, pode acessar as plataformas GloboPlay, disponível para quem não é assinante, FIFA TV (no site www.fifa.com) ou o portal GE, que retransmite as imagens gratuitamente. Todas as opções estão abertas no celular, tablet, computador ou smartv.

Mas se você quer optar por uma escolha diferente, pode sintonizar no canal do Casimiro pelo Youtube ou na Twitch, plataforma de vídeos gratuita na internet.

TV Globo

Sportv

FIFA TV+

Portal GE

GloboPlay

Canal do Casimiro no Youtube/Twitch

Quem vai cantar na cerimônia de abertura da Copa?

O cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo BTS, e o artista catari Fahad Al-Kubaisi vão cantar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar neste domingo, às 12h (Horário de Brasília). A FIFA confirmou na noite de ontem as apresentações.

A festa no Estádio Al Bayt vai mostrar o melhor da cultura árabe. O show terá 30 minutos e será cheio de surpresas, com a apresentação da música "Dreamers", presente na trilha sonora da Copa do Mundo da FIFA.

O tema da cerimônia de abertura é um "encontro para toda a humanidade, unindo diferenças através da humanidade, respeito e inclusão. O futebol permite que nos unamos como uma tribo e a terra é a tenda em que todos vivemos", conforme indicou a FIFA em site oficial.

A cerimônia contará com sete atos que entrelaçam a tradição do Catar com a cultura mundial, além de homenagens às trinta e duas seleções, anfitriões anteriores da Copa e voluntários. O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o Embaixador da Copa do Mundo da FIFA, Ghanim Al Muftah, e a cantora do Qatar, Dana, também discursarão durante a festa.

Conheça um pouco mais sobre o trabalho de Jung Kook, do grupo BTS.



Qual é o jogo de abertura da Copa do Mundo do Catar?

O jogo entre Catar e Equador neste domingo abre oficialmente a Copa do Mundo no Catar em 2022. A disputa entre as seleções começa logo após a cerimônia de abertura às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt.

A partida é válida pela primeira rodada do grupo A, contando também com as seleções de Senegal e Holanda. Serão três rodadas entre pontos corridos na fase de grupos, onde cada vitória garante ao elenco ganhador 3 pontos e o empate 1 para os dois lados. Os dois melhores de cada grupo disputarão as oitavas de final.

Serão 64 jogos em toda a competição no Catar, com transmissão completa da TV Globo, Sportv, FIFA TV e GloboPlay, além do portal GE e também no canal do Casimiro pela internet.

Leia também:

Quais jogos da Copa a Globo vai passar? Horários de início de cada partida e como assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

Vai ter cerveja no Catar durante a Copa e qual o preço?

Tabela de jogos da França na Copa do Mundo 2022