Confira os dias, horários e como assistir aos jogos da França na Copa do Mundo direto do Catar

Atual campeã do mundo, a França chega como favorita para disputar a Copa do Mundo no Catar. A seleção está no grupo D ao lado da Austrália, Dinamarca e Tunísia na primeira fase com início em novembro. Confira a tabela de jogos da França na Copa do Mundo 2022, os horários e como assistir aos embates franceses.

Quando é a estreia da França na Copa do Catar?

A França estreia na Copa do Mundo do Catar na terça-feira, 22 de novembro, às 16h (Horário de Brasília) contra a Austrália. Em partida válida pela primeira rodada do grupo D, o embate vai ser no Estádio Al Janoub.

Estão no grupo D as seleções de França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Com Mbappé, Karim Benzema, Giroud e Coman, os franceses são favoritos no grupo ao lado da equipe dinamarquesa.

Serão três rodadas na fase de grupos da Copa do Mundo em pontos corridos, ou seja, cada vitória garante 3 pontos ao time vencedor e em caso de empate apenas 1 para ambos. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final onde vão brigar no mata-mata pela grande final.

A final do Mundial da FIFA está agendada para 18 de dezembro, no Estádio Lusail.

Tabela de jogos da França na Copa do Mundo 2022

Confira os três jogos na fase de grupos da França e qual será o caminho da seleção no mata-mata.

França x Austrália (1ª rodada do grupo D)

Quando: Terça-feira, 22 de novembro

Horário: às 16h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Al Janoub, no Catar.

França x Dinamarca (2ª rodada do grupo D)

Quando: Sábado, 26 de novembro

Horário: às 13h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio 974, no Catar.

Tunísia x França (3ª rodada do grupo D)

Quando: Quarta-feira, 30 de novembro

Horário: às 12h (Horário de Brasília)

Onde: Estádio Cidadde da Educação, no Catar.

Convocados da França para a Copa do Catar em 2022

A França vem para o Catar com desfalques importantes em seu plantel. Recentemente, Christopher Nkunku, do RB Leipzig, foi cortado por lesão no joelho esquerdo. Em seu lugar, o técnico Didier Deschamps convocou Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt.

Outras peças que não estarão no elenco francês são Kanté, do Chelsea, Maignan, goleiro do Milan, Kimpembe, do PSG e Pogba, da Juventus. Em 2018, Kanté e Pogba foram importantes na conquista do bicampeonato mundial da seleção.

GOLEIROS: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham) e Mandanda (Rennes).

DEFESA: Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Théo Hernandez (Milan), Kimpembe (PSG), Konate (Liverpool), Koundé (Barcelona), Pavard (Bayern de Munique), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern de Munique) e Varane (Manchester United).

MEIAS: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Olympique de Marseille), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid) e Veretout (Olympique de Marseille).

ATACANTES: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern de Munique), Dembele (Barcelona), Giroud (Milan), Griezmann (Atlético de Madrid), Mbappé (PSG) e Nkunku (RB Leipzig).

Onde assistir aos jogos da França na Copa?

Os jogos da França na Copa do Mundo serão transmitidos na Globo, Sportv e também no GloboPlay e no canal do Casimiro ao vivo no período da manhã e também a tarde.

Seguindo o calendário de jogos da equipe francesa, a Globo vai passar todos os embates da equipe ao vivo na TV aberta, disponível por todo o Brasil. A emissora carioca é a grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio da FIFA.

Os jogos da França também serão transmitidos nos canais Sportv, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Também dá para assistir no aplicativo do GloboPlay, plataforma de streaming, para assinantes ou não no celular, tablet, computador ou smartv.

Outra opção é o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch, plataforma de vídeos em stream. Porém, somente um jogo por dia será exibido ao vivo e de maneira gratuita.

Quantas vezes a França participou de Copa do Mundo?

A França já disputou 15 edições da Copa do Mundo da FIFA. Atual campeã, a seleção chega para brigar pelo tricampeonato.

A primeira vez que participou do evento foi justamente em 1930, na primeira edição. O time, no entanto, não passou da primeira fase com apenas uma vitória e duas derrotas. Em toda a história, a equipe francesa ficou fora da Copa nos anos de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990 e 1994 por não se classificar.

A equipe venceu nos anos de 1998 e 2018. Na primeira vez, jogando em casa, superou o Brasil na final por 3 a 0. Já em 2018, na Rússia, ganhou da Croácia em disputa acirrada.

