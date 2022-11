Vai ter cerveja no Catar durante a Copa e qual o preço?

Em uma reviravolta abrupta, as autoridades do Catar decidiram que as únicas bebidas que estarão à venda para os torcedores nos estádios durante a Copa do Mundo serão não alcoólicas. A decisão, que ocorreu dois dias antes da abertura do torneio, foi confirmada nesta sexta-feira pela Fifa, dona do torneio.

Antes do anúncio, a curiosidade dos jogadores era em relação ao preço da cerveja no Catar, bem mais alto do que em outros países que já foram sede.

A proibição da cerveja é a mudança mais recente e dramática na Copa, e aumenta as tensões entre a Fifa, órgão regulador do futebol mundial, e o Catar, uma nação muçulmana conservadora onde a venda de álcool é rigidamente controlada. Mas também complicará o acordo de patrocínio de US$ 75 milhões da FIFA com a Budweiser, além de enfurecer os torcedores já irritados com as restrições, custos e inconvenientes do evento.

Não ter cerveja no Catar durante a Copa?

A Fifa proibiu a venda de álcool nos estádios da Copa do Mundo no Catar apenas 48 horas antes do início do torneio, após sofrer pressão da toda-poderosa família real do reino - enquanto o patrocinador Budweiser tentava minimizar as más notícias.

“Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a Fifa, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, em outros destinos de torcedores e locais licenciados, removendo os pontos de venda de cerveja dos perímetros dos estádios da Copa do Mundo de 2022 no Catar", diz o comunicado.

O feed do Twitter da marca de cerveja postou 'bem, isso é estranho ...' momentos antes da Fifa confirmar que as vendas de álcool será proibida aos torcedores no s estádios, onde os pints custam £ 12 e estariam disponíveis apenas em determinados horários e em quantidade limitada; quatro por pessoa.

Os planos previam a venda de álcool nos saguões do estádio, mas isso agora não acontecerá. Isso significa que as geladeiras nas famosas cores vermelhas da empresa provavelmente serão substituídas por azuis, cor associada à marca sem álcool da Budweiser, a Budweiser Zero.

A cerveja sem álcool, segundo o GE, vai custar R$ 44, ou 30 riais catarianos. Para quem não bebe e busca apenas água para tomar no Catar, o valor chega em R$ 15, ou 10 riais catarianos.

Qual a regra de álcool no Catar?

Embora beber não seja ilegal no Catar, existe uma política de tolerância zero sobre beber em público. No entanto, essa regra foi flexibilizada para a Copa do Mundo, que acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Os torcedores só poderão beber em locais públicos licenciados especiais; beber fora dessas áreas pode levar a uma multa de até 3.000 Riyals - aproximadamente £ 700 - e uma sentença de seis meses de prisão, de acordo com o Gov.uk.

Só pode comprar álcool se tiver mais de 21 anos, de acordo com as regras do governo do Catar. Existe uma política de tolerância zero com drogas.

+ Tabela com todas convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Comidas típicas do Catar

Além de torcer e se divertir, o torcedor que vai visitar o Catar durante a Copa do Mundo também terá a oportunidade de provar alguns dos pratos típicos do país no Oriente Médio. Como é de se esperar, muitas delícias estão no cardápio dos moradores.

Alguns dos pratos principais que estarão presente nos restaurantes do país são Saloona, ensopado de carne com legumes, o Warak enab, enroladinho de folhas semelhante ao charuto, Majboos, mistura de arroz com frango, e o Luqaimat, sobremesa crocante com massa frita (foto abaixo).

Nos estádios, a FIFA não informou quais serão as comidas à venda para os torcedores.

Onde assistir na TV os jogos da Copa?

Os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos na Globo, na TV aberta, nos canais Sportv na TV fechada e também nas plataformas GloboPlay, além do canal do Casimiro no YouTube.

Todos os jogos da fase de grupos até a final serão transmitidos na Globo, TV aberta por todo o país, ao vivo e de graça. É só sintonizar em seu televisor e curtir o melhor do futebol.

Para quem já está acostumado na TV fechada e é assinante, dá para assistir também nos canais Sportv (Sportv, Sportv 2 e Sportv 3) somente em operadoras como a Sky, DirecTV GO, Oi, Vivo e a Claro.

Se preferir, pode acessar a plataforma GloboPlay e assistir de graça a programação da Globo no aplicativo pelo celular, computador, tablet ou smartv. A novidade fica por conta do canal do Casimiro no Youtube e na Twitch, disponível gratuitamente.

