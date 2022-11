Na busca pela primeira vitória na Copa do Mundo, as seleções de Coreia do Sul e Gana se enfrentam nesta segunda-feira

Que horas é o jogo de Gana hoje x Coreia do Sul na Copa do Mundo; onde vai passar online (28/11)

Pela segunda rodada do grupo H na Copa do Mundo no Catar, as seleções de Coreia do Sul e Gana correm atrás da primeira vitória na competição nesta segunda-feira, 28 de novembro. Com início às 10h (horário de Brasília), o jogo de Gana hoje vai ser no Estádio da Cidade da Educação, com transmissão ao vivo. Tudo o que você precisa saber do confronto da Copa está no texto a seguir.

Que horas é o jogo de Gana hoje x Coreia do Sul?

O horário do jogo de Gana hoje contra a Coreia do Sul será às 10h (horário de Brasília) pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Mundo.

Onde vai passar o jogo de Gana hoje na Copa do Mundo?

É possível assistir o jogo de Gana x Coreia na Copa do Mundo pela Globo (tv aberta), SporTV (canal pago), Globoplay (plataforma online e de graça), Portal GE (site de graça) e FIFA+ (plataforma gratuita).

Pela Globo, na TV aberta, é Gustavo Villani quem narra a partida a lado de Paulo Nunes, Formiga e Sálvio Spinola. Já no SporTV, canal das operadoras de TV por assinatura, é Rogério Corrêa quem comanda o microfone ao lado de Kleberson e Renata Mendonça.

A plataforma do GloboPlay, da Rede Globo, retransmite o conteúdo da TV Globo ao vivo e de graça em seu aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com). O torcedor que não é assinante tem acesso completo apenas se cadastrando.

Já o portal GE (www.ge.globo.com) também exibe com imagens o jogo ao vivo e de graça. No FIFA+, é só se cadastrar no aplicativo para celular, tablet ou computador ou até no site (www.fifa.com) para encontrar a transmissão ao vivo e com sinal 100% aberto aos brasileiros.

Escalações de Coreia do Sul x Gana hoje

Nenhuma das seleções trazem desfalques para a partida desta segunda-feira. Já o elenco de Gana também deve entrar completo em campo para disputar a sua primeira vitória na Copa do Mundo do Catar.

Escalação de Coreia do Sul: Seung-Gyu; Moon-hwan, Kyung-won, Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young, Lee Jae-sung; Sang-ho, Hwang Ui-jo e Son.

Escalação de Gana: Lawrence Ati-Zigi; Seidu, Daniel Amartey, Salisu, Abdul Rahman; Partey, Salis Abdul Samed, Kudus; André Ayew, Iñaki Williams e Jordan Ayew.

Como funciona a Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo da FIFA reúne trinta e duas seleções, divididas em oito grupos de quatro cada com disputas em três rodadas de pontos corridos. As seleções são dos continentes América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, África, Ásia e Oceania.

O sorteio é que define quem são os grupos da primeira fase. Ao fim da terceira e última rodada, somente o líder de cada grupo e o segundo colocado vão para as oitavas de final da Copa do Catar. De acordo com o chaveamento, enfrentarão os oponentes da chave ao lado.

A tão sonhada final da Copa está marcada para o dia 18 de dezembro de 2022 no Estádio Lusail.

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, EUA, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

