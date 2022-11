Estáfio do Catar na Copa do mUNDO 2022 - Foto: DCI/Tassio Mourão

Seleções da Alemanha e Espanha disputaram a segunda rodada do grupo E neste domingo, 27 de novembro, na Copa do Mundo do Catar

Gols da Alemanha e Espanha: veja o placo do jogo pela Copa do Mundo 2022

Gols da Alemanha e Espanha: veja o placo do jogo pela Copa do Mundo 2022

Com futebol de qualidade, as seleções de Espanha e Alemanha empataram em 1 a 1 neste domingo, 27 de novembro, pela segunda rodada do grupo E na Copa do Mundo. Jogando no Estádio Al Bayt, as equipes vão disputar a classificação na próxima etapa. Confira os gols da Espanha e como foi a partida.

Estão no grupo E as seleções de Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão.

Assista aos gols da Espanha na empate contra a Alemanha

Morata deixou o banco de reservas no segundo tempo e abriu o placar para a Espanha. Mas na reta final da etapa, Füllkrug deixou tudo igual para os alemães netes domingo.

PRIMEIRO TEMPO SEM GOLS

A Espanha foi superior por todo o início do primeiro tempo. O elenco teve as melhores oportunidades e dominou a partida, sem dar chances para os alemães. Logo aos 6 minutos, Olmo mandou uma bomba para o gol de Manuel Neuer, que espalmou sem maiores dificuldades para evitar a marcação.

Com mais posse de bola, a La Roja chegou bem com Gavi, Ferran Torres, Pedri e Jordi Alba, do Barcelona, responsável por mandar a bola pertinho da trave aos 20 minutos. A partir dos 24 minutos de primeiro tempo a Alemanha começou a reagir.

Gnabry teve o primeiro chute pertinho da trave de Unai Simon, enquanto Muller buscou de cabeça assustar a defesa espanhola, mas sem sucesso. A pressão surtiu efeito até aos 39 minutos oRudiger acertar o gol da Espanha. Em cobrança de falta de Kimmich, o meia mandou a bola para a área e, de cabeça, o zagueiro acertou em cheio as redes, mas o VAR entrou em ação e cancelou. Tudo igual no primeiro tempo.

Rudiger, um dos melhores em campo, teve a última chance da partida obrigando Unai Simon a trabalhar em defesa espetacular.

Assista ao gol impedido de Rudiger.

GOL ANULADO DA ALEMANHA! ❌ O árbitro, com auxílio do VAR, anula o gol de Rüdiger. 🏆 #CopaDoMundo 🌏 🇪🇸 Espanha 0x0 Alemanha 🇩🇪 pic.twitter.com/YQSirdkLkD — 99 Gols (@JosuLea59214358) November 27, 2022



SEGUNDO TEMPO DA VITÓRIA

O início do segundo tempo trouxe uma Alemanha mais ofensiva, trabalhando bem a bola e provando que batalharia pela vitória de qualquer maneira. A força mostrou resultados na reta final da partida.

Muller teve boa chance logo de cara, mas estava impedido. Já Gundogan, aos 12 minutos, aproveitou o erro de Pedri para lançar a bola à Kimmich que, no cantinho do gol, viu o arqueiro Unai defender. Na sequência Neuer apareceu também para fazer a bela defesa na bola de Olmo.

Morata, que deixou o banco de reservas, mudou o jogo rapidamente. Aos 16 minutos, o atacante abriu o placar e colocou a Espanha na frente. Sozinho na área, recebeu o passe de Alba e não deixou chances para Neuer.

Assista ao gol de Morata.

Morata abre o placar! O camisa 7 antecipou e cutucou pro gol, a Espanha sai na frente! #CopaDoMundoFIFA pic.twitter.com/zCX32MVVd3 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 27, 2022

Mesmo atrás do placar, a Alemanha não desistiu e seguiu buscando o jogo. Füllkrug e Musiala tiveram boas oportunidades aos 20 minutos, mas pecaram na finalização.

Na reta final do segundo tempo, a partida ficou ainda mais equilibrada, do jeito que o torcedor gosta. Kimmich bateu falta para a Alemanha aos 35 próximo da área, mas acertou a barreira.

A pressão deu resultado. Aos 40, o jovem Musiala deixou a defesa espanhola para trás, ajeitou para que Fullkrug, de pé cruzado, encobrisse Unai Simon e assim deixar tudo igual.

Confira o gol de Füllkrug, da Alemanha.

Seis minutos de acréscimos, a Alemanha deu continuidade no trabalho ofensivo e seguiu pressionando a Espanha para tentar virar o placar. Kimmich lançou a bola em escanteio para a área mas a bola passou pela segunda trave e foi embora.

Sané teve ótima chance aos 49, mas passou longe do gol. Fim de papo,

Escalação da Espanha: Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Busquets, Gavi, Gonzalez; Olmo, Asensio e Ferran Torres.

Escalação da Alemanha: Manuel Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka, Gundogan; Gnabry, Muller e Musiala.

+ Quando começa as oitavas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar

Classificação do grupo E na Copa do Mundo 2022

Com a vitória da Costa Rica diante do Japão neste domingo, pela segunda rodada, o grupo E ficou completamente embolado. O empate entre a Espanha e a Alemanha também deixou o cenário ainda mais confuso.

Tudo será definido na última rodada. A Espanha precisa vencer se quiser avançar em primeiro lugar, enquanto a Alemanha precisará vencer o seu jogo, assim como Japão e Costa Rica, que ainda poderão brigar pela vaga.

Em caso de empate, o saldo de gols no critério de desempate entra em cena.

GRUPO E

1 Espanha - 4 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Costa Rica - 3 pontos

4 Alemanha - 1 ponto

Qual é o próximo jogo da Espanha e Alemanha?

As seleções da Espanha e a Alemanha voltam a jogar na quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, pela terceira e última rodada da fase de grupos.

A Espanha vai enfrentar o Japão pelo grupo E às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. A partida será transmitida apenas no SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE e FIFA+

Já a Alemanha vai jogar contra a Costa Rica também às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, no Catar, pelo grupo E na última rodada. Aqui, o jogo vai passar na Globo, SporTV, e também no GloboPlay, portal GE e FIFA+

LEIA TAMBÉM:

Como assistir jogos da Copa do Mundo ao vivo grátis pela TV e celular

Comparado com ator, quem é o goleiro do México na Copa do Mundo?

Neymar fora da Copa 2022? Últimas notícias sobre a lesão do atleta