Gols de Richarlison na Seleção Brasileira: números do craque

Pombo, como é chamado por torcedores de maneira carinhosa, marcou os dois gols da vitória do Brasil contra a Sérvia na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar

Depois de marcar os dois gols da vitória na estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar, Richarlison tornou-se o mais novo queridinho do torcedor brasileiro. O capixaba de 25 anos veste a camisa 9 da equipe e já contabiliza bons números. Saiba quantos são os gols de Richarlison na Seleção Brasileira e a trajetória do craque.

Quais são os gols de Richarlison na Seleção Brasileira?

O atacante Richarlison tem 19 gols na Seleção Brasileira em toda a carreira, com 39 partidas disputadas entre amistosos, Copa do Mundo, Eliminatórias e Copa América. Os dados são do portal Transfermarkt.

Como o finalizador começou muito cedo no futebol e conseguiu chamar a atenção por seu bom desempenho em campo, foi recompensado com uma vaga na Seleção Brasileira sub 20. Lá, foram dez partidas com 3 gols marcados, segundo o Transfermarkt, em 2016.

Richarlison ganhou a sua primeira oportunidade na equipe profissional em 2018, enquanto jogador do Everton, na Inglaterra. Ele também fez parte do elenco em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Titular sob o comando do técnico André Jardine, trouxe a medalha de ouro para casa.

Um dos gols memoráveis em sua carreira foi em 2019, na final da Copa América, contra o Peru. Por 3 a 1, a equipe brasileira levantou a taça.

O CAMPEÃO VOLTOU!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷

O Brasil venceu o Peru por 3x1 e conquistou mais uma Copa América. Aqui na Antena Esportiva você fica dentro do maior palco de futebol do mundo, o Maracanã, com o gol do título, marcado por Richarlison!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/G02DBmxvrs — Rádio Antena Esportiva (@SeLigaNaAntena) July 7, 2019

Já em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, Richarlison fez 3 gols em cima da Alemanha, na primeira rodada da fase de grupos.

Muita gente nem conhecia o Richarlison mas o cara fez 3 gol contra Alemanha nas olimpíadas de tokyo em 2021 😅 POMBO NELES #WorldcupQatar2022 #Richarlison #Brasil pic.twitter.com/yNsvMydMAk — Dinossauro_gamer (@DinossaurogameL) November 25, 2022

Antes de entrar em campo na Copa do Mundo, a Seleção enfrentou a Tunísia em amistoso. Richarlison também marcou para fechar o placar em 5 a 1.

🇧🇷 GOL DO BRASIL! RICHARLISON! Brasil 2x1 Tunísia #Amistoso pic.twitter.com/hB3AJkC7GU — Matheus Arruda Sports (@MatheusOArruda) September 27, 2022

Gols de Richarlison na Copa do Mundo do Catar

Não há como negar que Richarlison caiu nas graças da torcida brasileira após marcar duas vezes contra a Sérvia, na primeira rodada da Copa do Mundo, pelo grupo G.

A partida na última quinta-feira, 24 de novembro, foi realizada no Estádio Lusail, no Catar. Além de marcar os gols, Richarlison também demonstrou garra, força e vontade de representar a equipe canarinho.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos do segundo tempo, enquanto o segundo, de voleio, aos 28, para deixar o placar em 2 a 0 e a vitória dos brasileiros na estreia.

Assista aos gols de Richarlison.



Estreia de Richarlison na Seleção Brasileira

A estreia do Pombo na Seleção Brasileira aconteceu no dia 08 de setembro de 2018, em amistoso contra os Estados Unidos.

O desafio foi depois da Copa do Mundo da Rússia, com o Brasil eliminado nas quartas de final para a Bélgica. Richarlison não foi convocado para jogar, mas depois entrou em convocação do técnico Tite para amistosos e de lá não saiu mais.

Richarlison começou a partida no banco e substituiu aos 30 minutos do segundo tempo o atacante Roberto Firmino. Pombo jogou por 15 minutos. Ele não marcou nenhum gol,

Já no duelo contra El Salvador, em 12 de setembro do mesmo ano, ele marcou dois gols e deu uma assistência em amistoso, aquele que foi seu primeiro gol.

Confira o primeiro gol de Richarlison na Seleção.

Richarlison recebeu do Neymar e mandou bonito. Primeiro gol dele pela Seleção e com direito a Dança do Pombo! Brasil 2x0 El Salvador pic.twitter.com/1ERL8P1x3O — Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) September 12, 2018

Carreira de Richarlison no futebol

Richarlison começou cedo no futebol. Nas categorias de base do Real Noroeste se encontrou, a paixão pelo esporte falou amis alto. Mais tarde, em 2013, foi para Minas Gerais, em Belo Horizonte, jogar nas categorias de base do América Mineiro.

O futebol do craque encantou, e logo o Pombo ganhou uma vaga no time titular. Desde então, foram 41 partidas e nove gols, segundo os dados do portal Transfermarkt. No ano seguinte, Richarlison foi contratado pelo Fluminense, onde novamente se destacou no cenário brasileiro.

O destaque foi tamanho que conseguiu uma vaga no futebol europeu. Em 2017, foi vendido para o Watford, com 41 jogos e cinco gols. No ano seguinte transferiu-se ao Everton, onde permaneceu por três anos e tornou-se ídolo do clube mesmo sem títulos.

Em 2022, entretanto, ele chamou a atenção do Tottenham, onde segue até hoje. São 15 partidas e dois gols anotados, segundo o Transfermarkt.

