Que horas é o jogo do Brasil x Uruguai nas Eliminatórias da Copa - 17/10

Somente a vitória interessa para a Seleção Brasileira de Fernando Diniz, sob a premissa de evitar uma crise dentro e fora de campo. Nesta terça-feira, 17 de outubro, o jogo do Brasil é contra o Uruguai, na quarta rodada das Eliminatórias, no Estádio Centenário, às 21h (de Brasília). O elenco busca a liderança enquanto os uruguaios querem o segundo triunfo no torneio.

Globo vai transmitir o jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias da Copa?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Uruguai às 21h, horário de Brasília, com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Ricardinho para todo o país. O Sportv, disponível na TV paga, também vai exibir a partida das Eliminatórias com Milton Leite, Lédio Carmona e Paulo Nunes.

Como a Globo é um canal da televisão aberta, é possível assistir a programação de forma gratuita no Globoplay através do site www.globoplay.globo.com ou através do aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames em qualquer lugar do Brasil.

O Brasil vem para a partida após o empate com a Venezuela em 1 a 1, enquanto o Uruguai fez uma boa partida contra a Colômbia, mas terminou em 2 a 2 em Barranquilla.

Qual vai ser a escalação do jogo do Brasil x Uruguai hoje?

O treinador Fernando Diniz, do Brasil terá a sua disposição Neymar, Vinicius Junior, Rodrygo e Gabriel Jesus. De acordo com o portal GE, o comandante decidiu retirar Richarlison do time principal após a seca de gols. Danilo, lateral, também está fora do grupo após se lesionar.

Marcelo Bielsa, comandante do Uruguai, deverá manter o mesmo grupo da partida passada, com exceção de Araújo no lugar de Rodríguez.

Escalação do jogo do Brasil: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Nemyar; Rodrygo, Vini Jr. e Gabriel Jesus.

Escalação do jogo do Uruguai: Rochet; Nández, Araújo, Viña, Mathías Olivera; Ugarte, Valverde, De la Cruz; Maxi Araújo, Pellistri e Darwin Núñez.

Quem são os 23 convocados da Seleção Brasileira em 2023?

Para os jogos da Seleção Brasileira contra Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias, o treinador Fernando Diniz convocou os atletas em 23 de setembro. Neymar teve o seu nome na lista, assim como Vini, Rodrygo, Richarlison e Casemiro.

A novidade ficou por conta de Vanderson, do Monaco, Gerson, do Flamengo, e o retorno de Gabriel Jesus, do Arsenal. No entanto, Renan Lodi, Nino e Danilo e precisaram ser cortados após se machucarem, com isso Diniz chamou Carlos Augusto, Emerson Royal e Adryelson.

A convocação só vale para os dois jogos em outubro, a partir do mês que vem, o treinador fará uma nova lista. Confira a seguir a convocação para os jogos contra a Venezuela e Uruguai, de acordo com a CBF.

GOLEIROS:

Alisson - Liverpool

Lucas Perri - Botafogo

Ederson - Manchester City

LATERAIS:

Emerson Royal - Tottenham

Carlos Augusto - Corinthians

Vandeson - Monaco

Caio Henrique - Monaco

ZAGUEIROS:

Bremer - Juventus

Gabriel Magalhaes - Arsenal

Marquinhos - PSG

Adryelson - Botafogo

MEIAS:

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Gerson - Flamengo

Raphael Veiga - Palmeiras

ATACANTES:

Gabriel Jesus - Arsenal

Matheus Cunha - Wolves

Neymar Jr - Al Hilal

Richarlison - Tottenham

Raphinha - Barcelona

Rodrygo - Real Madrid

Vinicius Junior - Real Madrid

Como está a classificação das Eliminatórias?

Com três rodadas já realizadas, a Argentina é a única equipe com 100% de aproveitamento. Em primeiro lugar com nove pontos, os atuais campeões do mundo venceram os três compromissos, deixando o Brasil em segundo com duas vitórias e um empate com a Venezuela.

Além de Brasil e Argentina, também integram o quadro das Eliminatórias as seleções de Colômbia, Uruguai, Chile, Venezuela, Equador, Bolívia e Paraguai. São 18 rodadas em turno e returno, onde os países jogam entre si por duas vezes até a Copa do Mundo de 2026 começar.

Com aumento de 32 para 48 seleções, o número de vagas subiu de quatro para seis vagas diretas e uma na repescagem mundial.

A seguir, veja como está a classificação das Eliminatórias da América do Sul de acordo com a Conmebol.

CLASSIFICAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

1) Argentina - 9 pontos (três vitórias)

2) Brasil - 7 pontos (duas vitórias e um empate)

3) Colômbia - 5 pontos (uma vitória e dois empates)

4) Uruguai - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

5) Chile - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

6) Venezuela - 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota)

7) Equador - 3 pontos (duas vitórias, zero empate e uma derrota)

8) Paraguai - 1 ponto (zero vitórias, um empate e duas derrotas)

9) Peru - 1 ponto (zero vitórias, um empate e duas derrotas)

10) Bolívia - 0 pontos (zero vitórias, zero empate e três derrotas)

