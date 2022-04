Que horas é o jogo do Galo hoje no Brasileirão e transmissão (23/04)

Atlético Mineiro e Coritiba se enfrentam neste sábado, 23 de abril, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para saber que horas é o jogo do Galo hoje, confira o texto a seguir com todas as informações.

Que horas é o jogo do Galo hoje?

O jogo do Atlético MG hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Pela terceira rodada da Série A no Brasileirão, a partida acontece neste sábado, 23 de abril de 2022, no início da temporada de futebol.

O Galo vem de vitória contra o Brasiliense, pelo jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil. O clube mineiro saiu na frente com três gols e, agora, só precisa empatar a partida de volta.

Do outro lado, o Coritiba venceu o Santos com um gol também na partida de ida da Copa do Brasil durante a semana.

Disputado em pontos corridos por turno e returno, o Brasileirão é realizado em 38 rodadas, onde o primeiro colocado é o campeão e as últimas quatro equipes são rebaixadas para a segunda divisão.

Onde assistir Atlético MG x Coritiba ao vivo?

O jogo do Atlético MG e Coritiba vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o SporTV passa o jogo deste sábado para todos os estados do Brasil aos assinantes da TV paga. Isso quer dizer que apenas quem possui a emissora em seu pacote pode assistir ao vivo.

Para quem não tem a TV por assinatura, pode tentar assistir pelo Premiere, pay-per-view por assinatura. Disponível por diferentes valores no site, a plataforma pode ser assistida por aplicativo para celular, computador, smarTV e até tablets.

Assinante GloboPlay que tem o Premiere no pacote também pode acompanhar ao vivo o jogo de hoje.

Informações do horário do jogo do Atlético MG x Coritiba hoje

Horas: 21h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Atlético MG e Coritiba no Brasileirão

A equipe do Galo vem em segundo lugar no Brasileirão com seis pontos, ou seja, venceu as duas partidas que disputou neste início de temporada. Na rodada de estreia, o elenco derrotou o Internacional e, depois, o Athletico fora de casa.

Já o Coritiba ganhou do Goiás na primeira rodada, enquanto na segunda perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Por isso, está na 8ª posição com três pontos.

Veja no vídeo como foi o último jogo dos times.

