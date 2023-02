Como assistir jogo do Corinthians x Botafogo SP online hoje no celular (05/02)

Como assistir jogo do Corinthians x Botafogo SP online hoje no celular (05/02)

É dia de Timão! Corinthians e Botafogo SP se enfrentam neste domingo, 05, em partida da sexta rodada do Campeonato Paulista de 2023. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30 (Horário de Brasília). Com transmissão ao vivo na tv fechada, saiba como assistir o jogo do Corinthians ao vivo.

Onde vai passar Corinthians hoje ao vivo no Paulistão?

O jogo do Corinthians hoje não terá transmissão na TV aberta. No entanto, o torcedor pode assistir a partida ao vivo na TNT e HBO Max. O canal está disponível em operadoras por assinatura, mas o streaming tem opções de pacotes que variam de R$ 19,90 a R$ 74,90.

O streaming está disponível no aplicativo da smartv, celular, tablet, computador e videogames. Basta escolher o pacote e se tornar assinante para assistir online.

O jogo do Corinthians x Botafogo SP, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, ocorre no horário das 18h30 (Horário de Brasília).

Data: 05 de fevereiro de 2023

Local: Neo Química Arena - São Paulo (SP)

Onde assistir ao vivo: TNT e HBO Max

Horário do jogo Corinthians x Botafogo SP: 18h30(horário de Brasília)

Qual é a provável escalação da partida?

O técnico Fernando Lázaro está sem Yuri Alberto. O jogador não aparece na lista de relacionados do jogo deste domingo no Paulistão. Segundo o portal GE, o centroavante se recupera no departamento médico após sentir dores no tornozelo direito.

Já Fausto Vera está de volta ao elenco, assim como Paulinho.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos; Fausto, Du Queiroz, Renato Augusto; Adson, Junior Moraes e Róger Guedes.

Provável escalação do Botafogo SP hoje: Matheus Albino; Thássio, Marcel, Lucas Dias; Jean, Diogo Silva, Mantuan, Fillipe Soutto, Osman; Salatiel e Robinho.

Grupo do Corinthians no Paulista

O Corinthians está no grupo C no Campeonato Paulista de 2023 ao lado de Ferroviária, Ituano e São Bento. Times do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase.

Com dez pontos, o Timão lidera o grupo C na competição. O São Bento se mantém na segunda posição com nove pontos, enquanto Ferroviária e Ituano brigam na parte de baixo.

GRUPO C

1 Corinthians - 10 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ferroviária - 4 pontos

4 Ituano - 3 pontos

