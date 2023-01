Pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes

Que horas vai ser o jogo do Sport x Retrô hoje no Pernambucano 2023

É briga por liderança! Neste sábado, 28 de janeiro, as equipes de Sport e Retrô disputam a sexta rodada do Campeonato Pernambucano valendo a primeira posição da tabela. A bola vai rolar às 19h (Horário de Brasília), onde o jogo do Sport hoje vai ser no Estádio Ilha do Retiro.

As duas equipes tem 10 pontos na parte de cima da classificação. Isso significa que quem vencer se garante como o novo líder da competição. Em caso de empate, é o Retrô quem se mantém na posição já que tem vantagem.

O duelo entre as equipes de Sport e Retrô aconteceu em 3 oportunidades, com uma vitória para cada um deles e um empate no futebol pernambucano.

Como assistir ao jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN às 19h, horário de Brasília.

Com o fim do serviço de streaming Nordeste FC, o pay-per-view do Nosso Futebol foi criado para transmitir estaduais e também a Copa do Nordeste na temporada. Porém, o pacote de canais só está disponível nas operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra.

Na Sky, a mensalidade é R$ 44,90, já na Claro fica em R$ 19,90. Pela DirecTV, o valor fica em R$ 14,90 com o pacote de jogos dos torneios.

Também dá para assistir na DAZN, plataforma de streaming para assinantes. O produto está disponível no site (www.dazn.com) e também nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogame.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: Nosso Futebol e DAZN

Sexta rodada do Campeonato Pernambucano

A sexta rodada do Campeonato Pernambucano vai trazer neste fim de semana seis confrontos na primeira fase da competição, incluindo o jogo do Sport hoje.

SÁBAD, 28/01:

19h - Sport x Retrô

20h - Salgueiro x Central

DOMINGO, 29/01:

15h - Íbis x Caruaru City

16h30 - Santa Cruz x Maguary

19h - Belo Jardim x Petrolina

SEGUNDA-FEIRA, 30/01:

20h - Náutico x Porto

