Quem é a artilheira da copa do mundo feminina 2023

A Copa do Mundo Feminina começou em todo o vapor. O Brasil venceu o Panamá com goleada, enquanto a Alemanha e os Estados Unidos reassumem o favoritismo até a briga pelo título. Saiba quem lidera a artilharia da competição durante a fase de grupos.

O que é a artilheira da Copa do Mundo Feminina?

Artilheira é a jogadora que marca mais gols em uma competição de futebol ou ao longo da sua carreira. O significado é o mesmo para o futebol masculino e feminino.

Na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, as jogadoras vão brigar pela artilharia da competição e, consequentemente, o prêmio Chuteira de Ouro, entregue para o artilheiro. Já a melhor jogadora do torneio vai receber o troféu Bola de Ouro, selecionada a melhor atleta de toda a edição.

Em 2019, na França, Megan Rapinoe e Alex Morgan, dos Estados Unidos, e Ellen White, da Inglaterra, ocuparam o topo da artilharia com seis gols cada. Cristiane, do Brasil, ficou em terceiro lugar com quatro gols.

Brasileira assume a ponta da artilharia da Copa do Mundo

Com três gols na estreia, a brasileira Ary Borges é a nova artilheira da Copa do Mundo Feminina. Confira a lista da artilharia do Mundial da FIFA até 24 de julho, durante a primeira rodada.

1) Ary Borges (Brasil): 3 gols

2) Popp (Alemanha): 2 gols

3) Sophia Smith (Estados Unidos): 2 gols

4) Hinata Miyazawa (Japão): 2 gols

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar no sábado, 29 de julho, contra a França na segunda rodada da fase de grupos no Estádio Brisbane, na Austrália. A bola vai rolar às 07h, horário de Brasília.

No histórico de seleções é a França quem mantém a vantagem diante do Brasil com seis vitórias e cinco empates entre os dois, de acordo com dados do portal O Gol. Nas oitavas de final do Mundial em 2019, as francesas superaram as brasileiras por 2 a 1.

O Brasil venceu o Panamá na primeira rodada por 4 x 0, enquanto a França empatou com a Jamaica em 1 x 1 na rodada de estreia. Com o resultado, as brasileiras ocupam a liderança com três pontos e vantagem de dois contra as adversárias.

França x Brasil - 2ª rodada

Sábado, 29/07 às 07h

Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, CazéTV, Fifa+, Globoplay e GE

Onde assistir a Copa do Mundo de futebol feminino?

A Copa do Mundo Feminina será transmitida para os torcedores na Globo e Sportv, além das plataformas digitais da CazéTV e FIFA+ para todos os estados do país ao vivo.

Na TV aberta, a Globo exibirá todos os jogos do Brasil de graça, incluindo um embate nas oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final mesmo se a Seleção for eliminada. É possível acompanhar a retransmissão no Globoplay e também no GE, site de notícias.

Já o Sportv só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão da emissora ao vivo, assim como o GE.

Já no CazéTV, canal do influenciador Casimiro no Youtube, e o FIFA+ exibirão todos os jogos da competição de graça para o Brasil na internet.

