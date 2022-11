Quem ficou de fora da convocação para a Seleção Brasileira?

Copa do Mundo no Catar vai começar dia 20 de novembro

O técnico Tite apresentou na segunda, 7, quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar sem grandes surpresas. Apesar de ter grandes surpresas, a lista deixou de fora alguns jogadores cotados para o evento. Veja quem são:

Quem ficou de fora da convocação de Tite?

Entre os jogadores que ficaram de fora da convocação de Tite está Philippe Coutinho. O jogador do Aston Villa está lesionado e não foi chamado.

Gabigol, atacante do Flamengo, comemorou neste ano a taça da Copa do Brasil e da Libertadores, mas não foi escolhida para jogar na seleção. O nome do atacante era um dos cotados.

Firmino também ficou de fora da convocação de Tite. O atacante do Liverpool atuou em 2018, mas perdeu espaço na seleção para 2022.

Tite escolheu 3 goleiros para a seleção, mas deixou Cássio - ídolo do Corinthians - de fora. O ex-técnico do timão preferiu os goleiros Alisson, do Liverpool; Ederson, do Manchester City; e Weverton, do Palmeiras.

As ausências mais notáveis ​​são:

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel (Arsenal)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Renan Lodi (Nottingham Forest)

Matheus Cunha (Atletico Madrid)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Emerson Royal (Tottenham Hotspur)

Gerson (Marselha)

Luiz Henrique (Real Betis)

Rodinei (Flamengo)

Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Lista dos 27 convocados para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Bremer (Juventus)

Laterais

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

O Brasil pode substituir jogadores no elenco da Copa do Mundo?

Uma vez oficializada a lista final de 26 jogadores, as equipes participantes da Copa do Mundo só podem fazer alterações antes do primeiro jogo do torneio, e apenas em caso de circunstâncias extraordinárias.

De acordo com as regras oficiais do torneio, "um jogador listado na lista final só pode ser substituído em caso de lesão grave ou doença até 24 horas antes do início da primeira partida de sua equipe".

A equipe em questão precisaria enviar um relatório médico à FIFA e, se o órgão regulador mundial determinar que "a lesão ou doença é suficientemente grave para impedir o jogador de participar da Copa do Mundo da FIFA", a substituição será permitida.

O jogador substituto deve vir da lista preliminar de jogadores submetida à FIFA em outubro.