Como assistir a final da Copinha 2023 online hoje: Palmeiras x América MG

Palmeiras e América Mineiro buscam o bicampeonato na edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, as equipes disputam a final da Copinha às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo. Quem vai ficar com o título?

O Verdão é o atual campeão da Copinha, enquanto o América chega na final pela segunda vez, campeão pela primeira vez no ano de 1996.

Onde vai passar a final da Copinha online hoje

A final da Copinha tem transmissão no Paulistão Play, GloboPlay e site da Rede Vida às 15h30, horário de Brasília.

Para o torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular, dá para sintonizar ao vivo e de graça na plataforma Paulistão Play, da Federação Paulista de Futebol. O torcedor deve acessar o site (www.paulistaoplay.com.br), fazer o cadastro com email e senha para assistir ao vivo.

Outra opção é a retransmissão das imagens no site da Rede Vida (www.redevida.com.br).

Como a partida vai passar na Globo de graça para os estados de SP e MG, o torcedor que mora em ambos os lugares pode acompanhar de graça através do GloboPlay.

Basta sintonizar o site (www.globoplay.globo.com) ou o próprio aplicativo no celular, tablet ou smartv, se inscrever com email e senha, ou logar através do Facebook, Apple ou Google, clicar na opção "Agora na TV" e assistir a retransmissão da Globo.

Para quem está fora dos dois estados, dá para assistir também no GloboPlay, mas com a retransmissão do canal SporTV somente para quem é assinante.

Final da Copinha 2023 hoje:

Paulistão Play

GloboPlay

Site da Rede Vida de graça

Como assistir Palmeiras x América MG na TV

O jogo entre Palmeiras e América MG na Globo, Rede Vida e SporTV, às 15h30 com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Na TV aberta, a Globo transmite a final da Copinha para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com exceção das cidades Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Uberaba. Quem vai narrar é Cléber Machado ao lado dos comentaristas Richarlyson e Ana Thaís Matos.

Outra opção na TV aberta é a Rede Vida, disponível para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Mas o torcedor ainda tem mais uma opção. Trata-se do canal SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil ao vivo. Aqui, o torcedor vai acompanhar a partida com narração de Everaldo Marques com os comentários de Alexandre Lozetti e Alline Calandrini.

Somente assinantes podem acompanhar o SporTV. O torcedor deve entrar em contato com a operadora que possui para adquirir na programação.

O que acontece se a final terminar empatada?

Em caso de empate entre Palmeiras e América Mineiro na final da Copinha, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o campeão em 2023.

Não tem prorrogação, assim como em todas as outras fases da competição. De acordo com o regulamento da Copinha definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol), em caso de empate na partida são os pênaltis que vão decidir quem fica com a taça.

Com exceção da primeira fase, disputada em pontos corridos e onde critério de desempate são utilizados, todas as fases da Copinha acontecem em partida única e com pênaltis em caso de igualdade no placar.

Por que a partida vai ser no Canindé?

A final da Copinha vai ser no Estádio do Canindé porque a Federação Paulista de Futebol escolheu o local após a desistência do Allianz Parque em receber a partida.

Inicialmente, o estádio do Verdão iria receber a final no dia 25 de janeiro, assim como foi no ano passado. No entanto, com o show do grupo norte-americano Backstreet Boys nos dias 27 e 28, a empresa responsável pelo evento e o estádio achou melhor cancelar a final da Copinha.

Em entrevista coletiva, o vice-presidente da FPF, Mauro Silva, confirmou a informação e garantiu que o Canindé vai receber a festa das equipes em São Paulo.

