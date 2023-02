Qual o horário e como assistir ao jogo do Vasco x Botafogo hoje (16/02/2023)

Em clássico carioca nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, as equipes disputam a terceira rodada do Campeonato Carioca

O Clássico da Amizade vai agitar a quinta-feira, 16 de fevereiro, no Campeonato Carioca. Válido pela terceira rodada, o jogo do Vasco e Botafogo será disputado às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A notícia boa para os apaixonados por futebol é que a partida será transmitida de graça na internet, disponível em todo o Brasil.

Dá para assistir por onde o torcedor quiser, desde o computador até a smartv de graça.

O Vasco vem de derrota para o Fluminense no clássico, enquanto o Fogão ganhou do Bangu no fim de semana.

Onde assistir o jogo do Vasco x Botafogo hoje

O jogo do Vasco e Botafogo hoje será transmitido de graça na CazéTV, no Youtube e na Twitch hoje.

Sem qualquer transmissão na TV, o Clássico da Amizade no futebol carioca será exibido apenas no canal do Casimiro, a CazéTV entre as plataformas do Youtube e Twitch.

A melhor parte é que o torcedor pode assistir de graça tanto pelo computador, através do site, ou nos aplicativos para celular, tablet, videogame ou smartv. Não precisa ser assinante ou pagar por isso.

Como a FERJ e os dois clubes não entraram em acordo, os direitos de transmissão de todos os jogos em que Vasco e Botafogo são mandantes no Campeonato Carioca pertencem ao CazéTV.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistentes : Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correira

: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correira VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Escalações:

Provável escalação do jogo do Vasco: Halls; Pumita Rodríguez, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Barros, Galarza; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Provável escalação do jogo do Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Custa, Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Marlon Freitas; Sauer, Victor Sá e Tiquinho.

Quem tem mais vitórias entre Vasco e Botafogo?

Em 314 confrontos já disputados no Clássico da Amizade, o Vasco é quem tem a vantagem no histórico com 132 vitórias, além de 95 empates e apenas 87 triunfos para o Botafogo. Os dados são do portal de estatísticas O Gol.

No quesito gols do clássico o Vasco também leva a melhor, com 454 versus 396 do Glorioso.

A última vez que se enfrentaram foi em 13 de fevereiro do ano passado, com vitória do Botafogo por 1 a 0, na primeira etapa do Campeonato Carioca.

Próximos jogos

BOTAFOGO:

Botafogo x Flamengo - Sábado, 25/02 às 18h - Campeonato Carioca

Sergipe x Botafogo - Quinta-feira, 02/03 às 20h - Copa do Brasil

VASCO:

Trem x Vasco - Quinta-feira, 23/02 às 21h30 - Copa do Brasil

Vasco x Boavista - Segunda-feira, 27/02 às 19h30 - Campeonato Carioca

