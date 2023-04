Barcelona vai disputar a rodada do Campeonato Espanhol contar o Betis neste sábado

Quem vai transmitir jogo do Barcelona hoje na La Liga – 29/04

Perto de ser coroado o campeão espanhol da temporada, o jogo do Barcelona hoje, 29/04, vai ser contra o Betis no Camp Nou, na Catalunha, às 16h (Horário de Brasília). O embate é válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, a reta final da temporada.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo

O canal ESPN e o streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Barcelona hoje. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo do Campeonato Espanhol.

Responsável pelos direitos de transmissão do futebol internacional, a ESPN só está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Para ver online, a pedida é sintonizar o Star Plus, streaming da ESPN.

Por mês, os valores variam de R$ 32,90 até R$ 59,90 por mês. Dá para ver o conteúdo no aplicativo do celular, tablet, smartv e até no computador.

Data: 29 de abril de 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Camp Nou

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo: ESPN e Star +

Escalações de Barcelona x Betis

O embate entre Barcelona e Betis neste sábado, às 16h, é importante para os dois clubes. O Barcelona busca a vitória para se manter na liderança e ficar próximo do título, enquanto o Betis quer a vaga na zona de classificação da Champions League.

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Alonso, Araújo, Koundé; Pedri, Busquets, De Jong; Gavi, Raphinha e Lewandowski.

Betis: Rui Silva; Abner, González, Felipe, Miranda; William Carvalho, Guardado, Pérez; Canales, Juanmi e Borja Iglesias

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Do que o Barcelona precisa para ser campeão?

Faltam sete rodadas para acabar o Campeonato Espanhol, e o Barcelona só precisa vencer os próximos quatro jogos que é campeão espanhol na temporada. O total de pontos que precisa é 11, isto é, não pode tropeçar nos embates pela frente.

O Barcelona disputará contra o Betis neste sábado. Depois, terá o Osasuna dentro de casa, o Espanyol em casa, Real Sociedad também e o Real Valladolid fora. O desafio é pesado, mas o Barcelona é o favorito ao título principalmente porque o seu rival, Real Madrid, tropeçou na última rodada.

