Quem vai transmitir jogo do Santos hoje na Sul-Americana ao vivo – 24/05

O Santos visita o Audax Italiano nesta quarta-feira, 24 de maio, em confronto válido pela quarta rodada do grupo E na Copa Sul-Americana. A bola vai rolar no jogo do Santos hoje às 21h, horário de Brasília, no Estádio El Teniente, no Chile. Confira como assistir a partida ao vivo.

Ambos os times estão empatados em quatro pontos. O resultado do confronto promete embolar ainda mais a classificação do grupo.

Quem vai transmitir jogo do Santos hoje ao vivo

O Paramount+ transmite no streaming o jogo do Santos na Sul-Americana nesta quarta-feira. O duelo tem início às 21h, horário de Brasília, entre todos os estados do Brasil hoje.

Nenhuma emissora de televisão vai passar a partida entre Audax Italiano e Santos hoje. O torcedor precisa ser cliente da plataforma de streaming se quiser assistir a competição.

Por R$ 14,90, o torcedor tem acesso do Paramount Plus no computador (www.paramountplus.com) ou no aplicativo pelo celular, Android e iOS, tablet e smartv.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio El Teniente, no Chile

Onde assistir jogo do Santos hoje: Paramount+

Escalações de Audax Italiano x Santos

Para o duelo desta quarta-feira, o treinador do Audax, Luca Marcogiuseppe, não tem novos desfalques.

Já Odair Hellmann, não poderá contar com Lucas Braga, Sandry, Mendoza e Felipe Jonatan, além de Marcos Leonardo que está com a Seleção Brasileira sub-20 no Mundial.

Audax Italiano: Ahumada; Fernández, Sebastián, Bosso, Cereceda; Juárez, Díaz, Ríos; Fuentes, Hachen e Sosa.

Santos: João Paulo; Messias, Joaquim, Lucas Pires, João Lucas; Rodrigo Fernández, Camacho, Ed Carlos; Ângelo, Soteldo e Deivid Washington.

Grupo do Santos

O Peixe se mantém na segunda posição com quatro pontos, atrás do Newell’s Old Boys com nove. A diferença entre os dois é de cinco pontos, ou seja, o Santos precisa da vitória se quiser impedir o time argentino de abrir a maior vantagem na liderança.

Além disso, terá que torcer por uma vitória do Blooming na rodada em cima do Newell’s Old Boys. Confira todos os grupos da Sul-Americana aqui.

GRUPO E

1 Newell’s Old Boys – 9 pontos

2 Audax Italiano – 4 pontos

3 Santos – 4 pontos

4 Blooming – 0 pontos

Quarta rodada da Sul-Americana

Quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Confira os resultados até aqui e quem ainda entra em campo.

Terça-feira, 23/05:

Goiás 1 x 0 Universitario

Gimnasia 1 x 0 Santa Fe

Magallanes 0 x 0 LDU Quito

América MG 1 x 0 Defensa y Justicia

Puerto Cabello x São Paulo

Millonarios x Peñarol

Quarta-feira, 24/05:

Fortaleza x San Lorenzo – 19h

Audax Italiano x Santos – 21h

Tigre x Tolima – 21h

Blooming x Newell’s Old Boys – 23h

Quinta-feira, 25/05:

Tacuary x Estudiantes – 19h

Danubio x Guarani – 19h

Huracán x Emelec – 21h

César Vallejo x Botafogo – 21h

Oriente Petrolero x RB Bragantino – 21h

Estudiantes x Palestino – 21h

