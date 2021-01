Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações (13/01)

Em confronto pela semifinal da Supercopa da Espanha, Real Sociedad e Barcelona disputam a vaga para a grande final nesta quarta (13), às 17h, no Estadio Nuevo Arcángel. Quem vencer está classificado para a decisão em busca da primeira taça da temporada. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Real Sociedad x Barcelona: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Espanhol, o Real Sociedad aparece em 5º lugar, com trinta pontos. A equipe, que chegou a liderar o torneio por diversas rodadas, caiu de rendimento e agora não consegue mais tomar a ponta do Atlético de Madrid. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.

Enquanto isso, o Barcelona está em terceiro lugar, totalizando trinta e quatro pontos. O principal objetivo do time da Catalunha é vencer o campeonato. Mas, na temporada atual, a meta é mais difícil do que parece, já que esbarra em grandes adversários e peças inegavelmente importantes do elenco lesionadas. Ademais, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.

Prováveis escalações de Real Sociedad x Barcelona

Para o time anfitrião, praticamente todos as peças titulares estão disponíveis. Portanto é provável que o treinador Alguacil repita a escalação da última partida pelo Campeonato Espanhol.

Provável Real Sociedad: Remiro; Munoz, Sagnan, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Zubimendi, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

Por outro lado, ao time do Barcelona, os atletas Gerard Piqué, Coutinho, Sergi Roberto, Matheus e Ansu Fati estão fora da partida desta quarta.

Provável Barcelona: Ter Stegen; Dest, Umtiti, Mingueza, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Messi, Braithwaite, Griezmann.

Jogos pela Supercopa da Espanha

Ademais, a outra partida, válida pela semifinal da competição, acontece amanhã (14), às 17h.

Real Madrid x Athletic Bilbao – 17h