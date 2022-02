Resende x Boavista: onde assistir ao vivo e escalações do Carioca – 21/02

Resende x Boavista se enfrentam nesta segunda-feira, 21/02, pela oitava rodada do Campeonato Carioca a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Trabalhador, em Resende. As informações sobre como e onde assistir o jogo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Resende x Boavista hoje

O jogo do Resende e Boavista vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

Para tornar-se membro da plataforma oficial de transmissão do Campeonato Carioca, é necessário acessar o site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por Android e iOS e adquirir os serviços nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Data: 21/02/2022

Árbitro: Não informado

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Trabalhador, em Resende

Transmissão: PPV do Cariocão Play

Como estão as equipes na temporada?

O time do Resende não vence uma partida por quatro rodadas no Campeonato Carioca, aparecendo em nono lugar com 5 pontos. Em toda a temporada, contabiliza apenas uma vitória, dois empates e três derrotas, enquanto busca a sua segunda conquista.

Enquanto isso, o Boavista na lanterna do Campeonato Carioca com 2 pontos, ou seja, ainda não venceu sequer uma partida pela Taça Guanabara. Por isso, promete dar o melhor com os melhores jogadores do seu elenco em campo para levar para casa os três pontos.

Escalação de Resende e Boavista

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo desta segunda-feira.

Resende: Jefferson Luiz; Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso; Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel; Igor Bolt, Raphael Macena

Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Miguel; Marquinhos Macaé, Ralph, Matheus Alessandro; Biel, Di María, Marquinhos

Jogos do Campeonato Carioca na rodada

Seis jogos aconteceram no fim de semana pela rodada do Campeonato Carioca. Acompanhe quais são eles e se tem jogos hoje.

Fluminense 3 x 0 Volta Redonda

Nova Iguaçu 1 x 0 Bangu

Portuguesa 0 x 0 Madureira

Audax 0 x 1 Vasco

Segunda-feira:

Resende x Boavista – 15h30

Quarta-feira

Botafogo x Flamengo – 20h

Confira como foi o último jogo entre Resende x Boavista.

Leia também:

Quem ganhou a Supercopa do Brasil 2022: Atlético-MG é campeão