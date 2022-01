Saiba onde assistir a convocação da Seleção Brasileira hoje – 13/01

Nesta quinta-feira, 13/01, o técnico Tite convocará a Seleção Brasileira para os jogos de janeiro e fevereiro, válidos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2022, a partir das 11h (horário de Brasília). Serão duas rodadas, com um em casa e outro fora. Confira onde assistir a convocação da Seleção hoje.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira hoje:

A convocação da Seleção nesta quinta-feira às 11h (Horário de Brasília) não tem transmissão na TV, sendo a CBF TV, canal da entidade de futebol, a responsável por transmitir o evento de graça pelo site.

Através da CBF TV em site oficial (www.cbf.com.br) de graça para o público

Para acompanhar ao vivo, basta acessar o site da CBF, procurar o link da CBF TV e assistir ao vivo a convocação de Tite para o time do Brasil nas Eliminatórias.

Convocação de Tite para as Eliminatórias

A principal dúvida de Tite neste momento é Neymar. O craque continua se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo desde novembro, quando se machucou em partida no Campeonato Francês contra o Saint-Étienne. Agora, o comandante pode optar por convoca-lo e arriscar, ou esperar e optar por substitutos. É válido ressaltar que o Brasil apenas cumpre tabela e já está classificado.

Na convocação passada, o destaque ficou para o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, além do retorno de Philippe Coutinho, hoje no Aston Villa.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

O Brasil tem pela frente dois jogos no final de janeiro e o começo de fevereiro, válidos pela 15ª e 16ª rodada respectivamente. No entanto, mesmo com a vaga confirmada no Mundial, ainda faltam quatro rodadas para terminar as Eliminatórias.

Confira o calendário de jogos do Brasil.

Décima quinta rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 27/01)

Equador x Brasil – Estádio Casa Blanca, às 18h

Décima sexta rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 01/02)

Brasil x Paraguai – Estádio do Mineirão, às 21h30

Décima sétima rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 24/03)

Brasil x Chile – Sem local e horário definido

Décima oitava rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 29/03)

Bolívia x Brasil – Sem local e horário definido

