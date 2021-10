Saiba onde assistir Athletic Bilbao x Villarreal hoje ao vivo – 23/10

Pela décima rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Athletic Bilbao x Villarreal se enfrentam neste sábado, 23/10, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Athletic Bilbao x Villarreal: onde assistir ao jogo de hoje? O confronto entre Athletic Bilbao e Villarreal não tem transmissão pela TV, sendo a plataforma Star+, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, a única responsável por passar o jogo de hoje ao vivo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, cidade de Bilbao, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Athletic Bilbao x Villarreal

O elenco anfitrião não tem Yuri, Nolaskoain e Núñez para o jogo deste sábado. Já os visitantes não possuem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Athletic Bilbao: Unai Simon; Lekue, Vivian, Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Williams, Raúl García

Unai Simon; Lekue, Vivian, Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Williams, Raúl García Villarreal: Rulli; Foyth, Mandi, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Pino, Danjuma

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Bilbao está em 9ª posição com 13 pontos marcados, ou seja, venceu até o momento três jogos, empatou outros quatro e perdeu um, buscando mais um triunfo positivo para subir na tabela de classificaçaõ e, dessa maneira quem sabe, conquistar uma vaga em competições internacionais para o ano que vem.

Enquanto isso, em 12º com 11 pontos está o Villarreal. Disputando a Champions League, o elenco vai bem, mas pelo Campeonato Espanhol deixa a desejar. Por isso, mesmo fora de casa, entra em campo neste sábado buscando o triunfo de qualquer maneira para terminar o fim de semana bem colocado.

