Saint-Étienne x PSG: onde assistir e possíveis escalações (06/01)

Saint-Étienne e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 17h, pela 18ª rodada do Campeonato Francês, no Stade Geoffroy-Guichard. A partida marca a estréia de Mauricio Pochettino, anunciado no último sábado (02) como o novo comandante do time parisiense. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Saint-Étienne x PSG: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 14º lugar, com dezoito pontos, a equipe do Saint-Étienne tem como principal objetivo subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Contudo, mesmo se vencer a partida de hoje, não troca de posição, mas soma pontos.

Enquanto isso, o PSG aparece em terceiro lugar na classificação, com trinta e cinco pontos. Brigando pela liderança com Lille e Lyon, a equipe de Pochettino precisa vencer este confronto e torcer por tropeços dos rivais. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Possíveis escalações de Saint-Étienne x PSG

Ao time anfitrião, Neyou e Camara cumprem suspensão longe dos gramados. Além disso, estão entre os lesionados Gabriel Silva, Krasso e Wahbi Khazri.

Possível Saint-Étienne: Moulin; Debuchy, Sow, Kolodziejczk, Trauco; Boudebouz, Nordin; Aouchiche, Gourna, Monnet-Paquet; Bouanga

A equipe visitante continua com uma vasta lista de desfalques. Entre os jogadores indisponíveis estão Neymar, Icardi, Kurzawa, Danilo Pereira, Kimpembe, Paredes, Florenzi, Rafinha e Bernat.

Por outro lado, Sarabia e Diallo retornam ao plantel.

Possível PSG: Navas; Bakker, Kehrer, Marquinhos, Dagba; Herrera, Gueye, Verratti; Di Maria, Kean, Mbappe.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

Além disso, a décima oitava rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas realizadas nesta quarta (06). Ademais, você pode assistir a todas elas no aplicativo Onefootball.

RC Strasbourg x Nimes – 15h

Stade Brestois x Nice – 15h

Nantes x Rennes – 15h

Metz x Bordeaux – 15h

Lorient-Bretagne x Monaco – 15h

Olympique x Montpellier – 17h

Lille x Angers – 17h

Reims x Dijon – 17h

Lyon x Lens – 17h