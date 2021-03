Santa Cruz x CSA: onde assistir ao vivo e horário do jogo – 20/3

Em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste 2021, Santa Cruz e CSA se enfrentam neste sábado (20), pela quarta rodada da competição. Com três derrotas seguidas, o Santinha amarga a lanterna do Grupo A, enquanto os alagoanos somam três empates consecutivos e ocupam o sexto lugar da chave B. Às 18h15 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

Com a pior campanha do Nordestão até então, os pernambucanos perderam para o Vitória, por 2 a 0, e para o ABC e Salgueiro pelo placar mínimo. Além de nenhum ponto conquistado, o Santa Cruz não balançou a rede nenhuma vez e tem o saldo de -4. Já o Azulão embora não tenha vencido nenhum jogo, também não perdeu. Com três empates, o CSA possui três pontos, mas mira uma vaga no G-4 em uma possível vitória no jogo.

Onde assistir confronto entre Santa Cruz e CSA?

O jogo pela quarta rodada da Copa do Nordeste não terá transmissão da tv aberta. Mas, o torcedor pode assistir o confronto na plataforma streaming do Nordeste FC, no sistema de pay-per-view. Para quem quiser ser cliente da plataforma, os valores então são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Qual a provável escalação?

A provável escalação do Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Caetano, Paulinho, Didira, Chiquinho, Eduardo e Pipico.

Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Caetano, Paulinho, Didira, Chiquinho, Eduardo e Pipico. A provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Rodolfo Filemon, Fabrício e Vitor Costa; Geovane, Silas (Bruno Mota) e Gabriel; Rodrigo Pimpão, Marco Túlio e Dellatorre.

Onde será o jogo entre Santa Cruz e CSA?

O confronto entre Santa Cruz e CSA terá o mando de campo dos pernambucanos. Por isso, a partida será realizada no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em Recife, estado de Pernambuco

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

+ Cartolouco no Resende? Time anuncia jornalista no Cariocão 2021