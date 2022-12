Se o Brasil ganhar segunda joga quando na Copa do Mundo 2022?

Seleção Brasileira vai jogar contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar na segunda-feira; se vencer, avança para as quartas

Na próxima segunda-feira, 5 de dezembro, a Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Se vencer garante a classificação até as quartas. Mas se Brasil ganhar segunda joga quando nas quartas?

Calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Se o Brasil vencer a Coreia do Sul nas oitavas, em jogo nessa segunda-feira, 5, pelas oitavas de final, a seleção brasileira jogará contra o Japão OU Croácia na sexta-feira, 09 de dezembro, às 12h (Horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação.

Como terminou em primeiro lugar no grupo G, a Seleção Canarinho se garantiu no primeiro lado da chave junto com a Argentina, Holanda e Austrália. O mata-mata teve início no último sábado, com duelos únicos onde o vencedor segue na competição e o perdedor volta para casa.

Em caso de empate na partida, a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis tem início. Não tem gol de ouro na prorrogação.

SEXTA-FEIRA, 09 DE DEZEMBRO:

Japão OU Croácia x Brasil

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Onde assistir: GLOBO, SporTV, Canal do Casimiro, FIFA+, GloboPlay e portal GE

Qual estádio vai ser o jogo do Brasil na segunda?

O jogo do Brasil nas quartas de final da Copa será realizado no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar. O espaço tem capacidade para receber 44 mil torcedores.

O estádio recebeu seis partidas na fase de grupos, uma nas oitavas e a das quartas de final. Depois, se despede da competição do Catar.

A fachada do estádio tem triângulos em padrões geométricos complexos e semelhantes a diamantes, que representam durabilidade, qualidade e resiliência.

🏟 Education City Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🧠 A vibrant centre of knowledge, stadium located amid several leading universities

Caminho do Brasil até a final

Com o chaveamento já definido, a Seleção Brasileira já sabe qual será o caminho que terá de trilhar para chegar até a grande final da Copa do Mundo no Catar.

Se vencer as oitavas de final aí vai jogar as quartas onde poderá encontrar Japão ou Croácia. Se vencer, vai para a semifinal, onde terá uma pedreira pela frente: Holanda ou Argentina.

Dessa maneira, se vencer a semifinal, chega até a final onde terá pela frente França, Marrocos, Espanha, Inglaterra, Senegal, Portugal ou Suíça, a depender dos resultados.

A final está marcada para 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, no Catar.

