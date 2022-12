Placar do jogo da França hoje: assista aos gols da França x Polônia na Copa

As seleções de França e Polônia disputaram neste domingo, 04 de dezembro, as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar

Favorita ao título, a França cumpriu o seu papel ao vencer a Polônia em 3 a 1 neste domingo, 04 de dezembro, nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Jogando no Estádio Al Thumama, a equipe francesa conquistou a classificação para as quartas de final. Confira os gols da França e como foi o duelo em campo.

Gols da França na vitória contra Polônia da Copa

Em busca da terceira estrela, a seleção da França venceu a Polônia neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Os gols da França foram de Giroud e dois de Mbappé, e Lewandowksi para os poloneses, para fechar a classificação até as quartas.

O primeiro tempo foi todo da França. Com as melhores oportunidades, pressionou os adversários até abrir o placar no finalzinho. A Polônia se manteve na defesa, mas quando saiu levou perigo para Lloris e companhia.

Já no segundo tempo os franceses continuaram superiores. Tiveram boas chances e conseguiram encaçapar a bola no gol polonês, com dois gols da França para Mbappé. No finalzinho, Lewandowski diminuiu.

Escalação da França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Rabiot, Tchouameni, Dembele; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Escalação da Polônia: Szczesny; Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash; Krychowiak, Szymanski, Frankowski, Kamiński, Zielinski; Lewandowski.

PRIMEIRO TEMPO DE GIROUD

Como esperado, a França começou melhor no primeiro tempo. Não demorou para colocar pressão nos poloneses, tendo a primeira boa chance aos 3 minutos com cobrança de escanteio de Griezmann. De cabeça, Varane até tentou mandar para o gol, mas a bola foi para outro lado.

Só deu França em campo nos minutos iniciais. Mbappé, Tchouameni, Dembele e Giroud foram protagonistas dos Le Bleus. Lewandowski, principal jogador da Polônia, só apareceu aos 20 minutos em tentativa fora da área, sem sucesso.

A França seguiu ditando o ritmo de jogo e impondo a pressão nos adversários. Finalmente aos 43 minutos conseguiu abrir o placar com Giroud, que se tornou o maior artilheiro da França na história. Mbappé acelerou o passe na esquerda e deixou o centroavante na cara do gol para encher as redes de Szczesny.

A Polônia respondeu na sequência com Zielinski, mas a bola foi por fora da rede do gol. Fim de primeira etapa.

Assista ao gol de Giroud.

Olivier Giroud marcou um gol HISTÓRICO e abriu o placar pra França! 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/LBayMLbSwP — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 4, 2022

SEGUNDO TEMPO FRANCÊS

A França não tirou o pé no segundo tempo. Com apenas 1 minuto, Griezmann quase ampliou para os franceses. Em cobrança de falta, o jogador do Atlético de Madrid manda a bola para a área e Varane aproveita, com Szczesny saindo para a defesa. Hernandez ficou com a sobra, mas manda para longe.

Por toda a segunda etapa, os franceses continuaram superiores. Giroud quase marcou o segundo aos 20 minutos, mas manda o gol à esquerda do gol polonês.

Melhor em todo o jogo, a França conseguiu ampliar o placar. Griezmann puxou contra-ataque aos 28. Dembele serviu Mbappé que, praticamente sozinho na área, encheu

Assista ao gol de Mbappé.

eles deixaram o mbappe fazer gol mano KKKKKKKKKKKKKKKKKK vocês viram???????? kkkk eles PARARAM pra ver ele fazer o gol #WorldCup pic.twitter.com/UeCGRX0e4H — 𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 ⊬ (@zayninrep) December 4, 2022

Do outro lado, Lewandowski sequer viu a cor da bola. A França tomou o controle da partida e foi melhor em todos os momentos. Teve tempo até para Mbappé fazer o segundo na partida.

Aos 45, na reta final da partida, o astro do PSG recebeu de Thuram e inflou as redes dos poloneses.

Confira a bomba de Mbappé, a segunda na partida.

GOLAÇO DA TARTARUGA! Mbappé faz mais um. Um golaço! Coloca até agora essa Copa do Mundo no bolso com apenas 23 anos Reprodução: Globo/Ge/Fifa/Sportv pic.twitter.com/Y38gdwdB7F — Hora do Gol Esportes (@HoradoGol1) December 4, 2022

Para fechar o placar, a Polônia teve um pênalti em seu favor para cobrar após toque de mão de Upamecano. Lewandowski assumiu a responsabilidade, mas no primeiro chute Lloris defendeu. O juiz mandou voltar após o goleiro se adiantar. Na segunda tentativa, Lewandowski acertou e fez o gol de honra.

Fim de papo. Os gols da França de Giroud e Mbappé classificaram a equipe para as quartas de final.

Giroud é o artilheiro da França

Com 52 gols marcados, Olivier Giroud tornou-se o artilheiro da Seleção da França. A marcação deste domingo contra a Polônia deixou o jogador do Milan na liderança da artilharia, ultrapassando Thierry Henry.

Giroud entrou em campo com a camisa do Les Bleus em 11 de novembro de 2011 pela primeira vez, em amistoso contra Estados Unidos. Em 2014 e 2018 ele estava presente na equipe, mas na Rússia sequer marcou em campo.

Em 2022, no Catar, Giroud tem três gols.

Qual é o próximo jogo da França?

A França volta a jogar no sábado, 10 de dezembro, às 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, no Catar, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Como venceu a Polônia nas oitavas, os Le Bleus garantiram a classificação em busca do título mundial. Resta saber quem será o adversário das quartas, Inglaterra ou Senegal.

Na semifinal, a França poderá encontrar Portugal, Suíça, Espanha ou Marrocos, a depender do resultado na competição pelo chaveamento da FIFA.

