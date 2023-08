Se o Corinthians perder hoje para o Estudiantes é eliminado da Sul-Americana?

Corinthians disputa as quartas de final da Sul-Americana. Foto: Reprodução/Rodrigo Coca/Corinthians

Entenda o cenário do Corinthians na Sul-Americana com o duelo nesta terça-feira, 22 de agosto, nas quartas de final

O Corinthians enfrenta o Estudiantes nesta terça-feira, 22 de agosto, às 21h30, horário de Brasília, pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana na Neo Química Arena, sem favoritos no duelo. Saiba qual é a situação do alvinegro e se o clube pode ser eliminado se perder hoje.

Corinthians é eliminado da Sul-Americana se perder para o Estudiantes hoje?

O Corinthians não é eliminado da Sul-Americana se perder para o Estudiantes hoje, já que este é apenas o primeiro jogo das quartas de final. No entanto, a derrota deixará o alvinegro em desvantagem com o time argentino para a partida de volta na próxima semana, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina.

As quartas de final são disputadas em dois jogos, ida e volta. Como o Estudiantes fez uma campanha melhor até aqui ganhou o direito de decidir em sua casa, enquanto o Corinthians abre a disputa na Neo Química Arena nesta terça-feira, em São Paulo.

Os dois clubes jogaram os playoffs da Sul-Americana, mas o Corinthians veio da fase de grupos da Libertadores. O alvinegro superou o Universitario nos playoffs enquanto nas oitavas ganhou do Newell's Old Boys. Já os argentinos terminaram em segundo no grupo da Sul-Americana, passaram pelo Barcelona de Guayquill nos playoffs e deixaram o Goiás para trás.

A Copa Sul-Americana é o torneio secundário da Conmebol na temporada. Trinta e duas equipes jogam a fase de grupos enquanto os líderes avançam para as oitavas de final e os segundos colocados jogam os playoffs com os terceiros lugares da Libertadores.

Quem são os desfalques do Corinthians para o jogo de hoje?

O treinador Vanderlei Luxemburgo terá o elenco completo para o duelo desta terça-feira contra o Estudiantes, válido pelas quartas de final da Sul-Americana. As exceção são Fagner, lesão musclar na panturrilha esquerda, e Paulinho, ainda em recuperação de sua lesão no joelho.

Luxemburgo deve escalar titulares e jovens da base para a partida, como Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos, e Wesley, de 18 anos. Esta não é a primeira vez que os atletas são escalados para duelos importantes do Timão, com sinal verde para a parceria.

Na defesa, Bidu, Murillo, Gil e Méndez devem ocupar a titularidade.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Matheus Bidu, Murillo, Gil, Bruno Méndez; Gabriel Moscardo, Maycon, Rojas; Renato Augusto, Wesley e Yuri Alberto.

Quando é o jogo de volta entre Estudiantes e Corinthians?

A partida de volta entre Estudiantes e Corinthians está marcada para a próxima terça-feira, 29 de agosto, no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, às 21h30, horário de Brasília. Os canais SBT, ESPN e a plataforma digital Star Plus vão exibir o duelo das quartas de final.

São dois jogos, onde cada elenco tem a chance de disputar uma vez em casa. O time que conseguir mais gols - ou pontos - entre as duas partidas avança para a semifinal da Sul-Americana, enquanto o perdedor é eliminado da competição.

Em caso de empate na soma dos dois jogos, o regulamento da Conmebol prevê as cobranças de pênaltis, sem qualquer tipo de prorrogação. Também não há gol fora de casa, as marcações para os dois times possuem o mesmo valor tanto como mandante como visitante.

