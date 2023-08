Onde assistir Suécia x Austrália hoje na disputa pelo 3º lugar da Copa feminina

Quem vai ficar com a medalha de bronze na Copa do Mundo Feminina? Para abrir o fim de semana em grande estilo, as seleções de Suécia x Austrália feminino disputarão o terceiro lugar neste sábado, 19 de agosto, em Brisbane, no Suncorp Stadium, às 5h (horário de Brasília). Nas semifinais, a Suécia perdeu para a Espanha e a Austrália para a Inglaterra.

A que horas é o pontapé inicial de Suécia x Austrália feminino?

O jogo playoff do terceiro colocado entre Suécia e Austrália terá início às 5h, horário de Brasília, em Brisbane, na Austrália, no Brisbane Stadium. O estádio foi o palco das disputas de pênaltis entre a França e Austrálian as oitavas de final. No horário local, a partida terá o pontapé inicial às 18h,.

Quem mora nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia acompanha a partida a partir das 04h, horário local.

O Brisbane Stadium, espaço da partida localizado em Brisbane, tem capacidade para receber 52.500 torcedores. Na Copa do Mundo Feminina o espaço recebeu cinco jogos da fase de grupos, uma das oitavas de final, uma das quartas e o terceiro lugar.

Transmissão de Suécia x Austrália na TV e online

O jogo do terceiro lugar entre Suécia x Austrália feminino às 5h estará ao vivo em todo o país com o Sportv disponibilizado na TV paga, além do FIFA+, GE, Globoplay e a CazéTV no Youtube, onde recordes de audiência foram quebrados durante a Copa do Mundo na plataforma de vídeos.

Quem é apaixonado por futebol vai acompanhar a partida do terceiro lugar no Sportv com a narração de Dandan Perira e comentários de Carlos Eduardo Lino e Paulo Nunes. Também dá para a retransmissão no GE, o site de notícias esportivas da Globo, e no Globoplay.

Para assistir de forma gratuita é só ligar no CazéTV no Youtube ou Twitch ou também no streaming FIFA+.

Prévia de Suécia x Austrália

Este será o confronto de número 12 entre Suécia e Austrália no futebol feminino, com vantagem de seis partidas para as suecas, quatro empates e um triunfo para as australianas em sua grande maioria amistosos, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. Só que, desta vez, a disputa vale medalha de bronze.

A Suécia estreou no Mundial feminino contra a África do Sul, passou em primeiro lugar depois enfrentou os Estados Unidos nas oitavas de final (nos pênaltis), jogou contra o Japão nas quartas e na semifinal foi derrotada pela poderosa Espanha. O treinador Peter Gerhardsson terá o elenco completo, podendo utilizar Caroline Seger.

A Austrália surpreendeu ao chegar na semifinal, mas acabou eliminada pela Inglaterra na semifinal. O elenco estreou no grupo B com vitória diante da Irlanda, terminando em primeiro lugar com seis pontos. Passou por Dinamarca nas oitavas de final e ganhou da favorita França nas quartas de final. Alanna Kennedy é a grande desfalque das australianas.

Escalação da Suécia: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Rubensson, Angeldahl, Kaneryd; Asllani, Rolfo e Blackstenius.

Escalação da Austrália: Arnold; Hunt, Carpenter, Kennedy, Catley; Cooney-Cross, Foord, Gorry; Raso, Kerr e Fowler.



Jogadoras para ficar de olho

Mesmo com um gol até aqui, a atacante Stina Blackstenius, de 27 anos da Suécia, promete fazer a diferença no playoff do terceiro lugar neste sábado. Com um ataque poderoso, as suecas vão dar muito trabalho para a goleira australiana do começo ao fim da partida.

Blackstenius é a principal arma da Suécia para armas as jogadas e, com incrível faro para gol, balançar as redes e assim trazer o bronze para casa. A jogadora do Arsenal tendo que percorrer um longo caminho até o pódio.

Do lado da Austrália, a zagueira Clare Hunt, de 24 anos, tem sido fundamental para as Matildas em toda a Copa do Mundo Feminina, evitando gols e tirando bolas do ataque. Hunt estreou em fevereiro deste ano, mas já se tornou uma peça chave no elenco nórdico.



