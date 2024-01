Tabela de jogos do Flamengo no Campeonato Carioca 2024

Tabela de jogos do Flamengo no Campeonato Carioca 2024

A partir de 17 de janeiro de 2024, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense e outras oito equipes participarão do Campeonato Carioca, um dos estaduais mais disputados do país. O torneio dá o pontapé inicial na nova temporada do futebol.

O Flamengo fará 11 partidas na Taça Guanabara contra todos os participantes. Precisa terminar em primeiro lugar para ser campeão e entre os quatro melhores para avançar até a semifinal.

Jogos do Flamengo no Carioca 2024

Acompanhe a seguir a tabela de jogos do Flamengo no Campeonato Carioca.

Flamengo x Audax (1ª rodada)

Data: quarta-feira, 17/01 às 21h30

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Onde assistir: Band, Bandsports e GOAT no Youtube

Nova Iguaçu x Flamengo (2ª rodada)

Data: domingo, 21/01 às 18h10

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Onde assistir: Band, Bandsports e GOAT no Youtube

Flamengo x Volta Redonda (3ª rodada)

Data: sábado, 10/02 às 16h

Local: Estádio Maracanã

Onde assistir: Band e GOAT no Youtube

Portuguesa x Flamengo (4ª rodada)

Data: sábado, 27/01 às 18h10

Local: Arena das Dunas, em Natal

Onde assistir: Bandsports e GOAT no Youtube

Sampaio Corrêa x Flamengo (5ª rodada)

Data: quarta-feira, 31/01 às 21h30

Local: a definir

Onde assistir: Band, Bandsports e GOAT no Youtube

Vasco x Flamengo (6ª rodada)

Data: sábado ou domingo, 03 ou 04/02

Local: a definir

Onde assistir: a definir

Flamengo x Botafogo (7ª rodada)

Data: quarta ou quinta, 07 ou 08/02

Local: a definir

Onde assistir: a definir

Bangu x Flamengo (8ª rodada)

Data: quarta ou quinta, 14 ou 15/02

Local: a definir

Onde assistir: a definir

Flamengo x Boavista (9ª rodada)

Data: sábado ou domingo, 17 ou 18/02

Local: Estádio Maracanã

Onde assistir: a definir

Flamengo x Fluminense (10ª rodada)

Data: sábado ou domingo, 24 ou 25/02

Local: Estádio Maracanã

Onde assistir: a definir

Flamengo x Madureira (11ª rodada)

Data: sábado ou domingo, 02 ou 03/03

Local: Estádio Maracanã

Onde assistir: a definir

Por que o Flamengo vai jogar em outros estados?

O primeiro jogo do Flamengo em 2024 será em Manaus, no Amazonas porque o atual presidente do clube, Rodolfo Landim, quer levar o Rubro-Negro para outros estados para dar a oportunidade de torcedores que moram longe da capital carioca de prestigiarem o time.

Até o momento, o Flamengo fará três jogos fora de casa no Carioca: o primeiro contra o Audax, em Manaus, o segundo em João Pessoa, contra o Nova Iguaçu, e o terceiro em Natal, diante da Portuguesa.

O torcedor poderá comprar o ingresso para assistir o Flamengo em campo no site oficial, o flamengo.superingresso.com.br após realizar o seu cadastro. Até o momento não há informações sobre a venda da estreia em Manaus.

Na temporada passada, o Flamengo jogou no Espírito Santo e em Brasília, no Distrito Federal.

Quais times participam do Campeonato Carioca?

Participam da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, as equipes de Audax, Bangu, Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Volta Redonda.

O Resende foi rebaixado para a segunda divisão do Carioca em 2023, enquanto o Sampaio Corrêa conquistou o acesso da A2 para a elite do estadual. O time nunca ganhou o torneio e, mesmo não sendo o favorito, promete brigar rodada por rodada.

Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco são os favoritos ao título carioca de 2024. O Fluminense é o atual campeão da Taça Guanabara e Carioca de 2023 após vencer o Flamengo em ambas as decisões por taças.

Audax

Bangu

Boavista

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Madureira

Nova Iguaçu

Portuguesa

Sampaio Corrêa

Vasco

Volta Redonda

Como funciona o Campeonato Carioca?

O campeonato estadual do Rio de Janeiro é dividido em três fases: a Taça Guanabara, a Taça Rio e as finais do Campeonato Carioca em si. Organizado pela FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, 12 clubes jogam o torneio todos os anos em busca do tão desejado troféu dourado.

A primeira fase é a Taça Guanabara. Aqui, todas as 12 equipes disputam 11 rodadas entre si por turno único, sob o sistema de pontos corridos. O primeiro colocado, aquele que obter o maior número de pontos, será declarado o campeão da Taça Guanabara, enquanto os quatro primeiros avançam para a semifinal do Campeonato Carioca.

Na semifinal, o 1º jogará contra o 4º, e o 2º estará frente a frente com o 3º lugar. As semifinais e as finais são disputadas em ida e volta, com pênaltis em caso de empate.

Enquanto isso, do 5º ao 8º avançam para a semifinal da Taça Rio, onde jogam o 5º contra o 8º e o 6º diante do 7º em ida e volta, seguindo para a final, também em ida e volta. O vencedor será declarado o campeão da Taça Rio.

Onde assistir o Carioca 2024?

Os direitos de transmissão do Campeonato Carioca estão divididos entre os canais Band e Bandsports e o GOAT no Youtube, plataforma de vídeos em tempo real. Nenhuma outra emissora com sinal aberto ou pago irá exibir os confrontos do estadual na temporada.

Na TV aberta, a Bandeirantes vai passar até três jogos por rodada para todo o país. Roby Porto e Sérgio Maurício serão os narradores, enquanto Bebeto, ex-jogador, foi anunciado como o novo comentarista ao lado de Ricardo Rocha e Washington Coração Valente.

O Bandsports, na TV paga, vai exibir os confrontos dos times menores para todo o país. Na internet, é possível ver a retransmissão da Band no site (www.band.com.br) e no aplicativo Bandplay.

O canal GOAT, no Youtube, exibirá o Campeonato Carioca de graça.

