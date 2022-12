Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja quando a programação volta na TV

As oitavas de final na Copa do Mundo do Catar terminaram. Agora, as seleções se preparam para disputar as quartas de final, fase eliminatória que definirá quem segue vivo na competição. Com um calendário lotado de embates, o torcedor quer saber se tem jogo da Copa do Mundo hoje, quarta-feira em 7 de dezembro de 2022.

Tem jogo da Copa do Mundo hoje?

A Copa do Mundo se encaminha para às quartas de final e, por isso,hoje não tem jogo hoje da Copa do Mundo do Catar. As disputas retornam apenas no fim de semana, entre sexta e sábado, com os quatro jogos da Copa do Mundo pelas quartas de final da competição.

As seleções do Brasil, Croácia, Holanda, Argentina, Inglaterra, França, Portugal e Marrocos.

O próximo jogo da seleção brasileira será contra a Croácia e a Holanda disputará contra Argentina. Do outro, a campeã França esbarra na Inglaterra, enquanto Portugal e Marrocos fazem jogo acirrado.

Confira os próximos jogos e como assistir.

Jogo do Brasil x Croácia - 12h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 09/12

Estádio da Cidade da Educação

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, GE e Canal do Casimiro

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 09/12

Estádio Lusail, em Lusail

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e GE

Marrocos x Portugal - 12h (horário de Brasília)

Sábado, 10/12

Estádio Al Thumama

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e GE

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília)

Sábado, 10/12

Estádio Al Bayt

Onde assistir: Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, GE e Canal do Casimiro

Países eliminados da Copa

Na fase de grupos, dezesseis seleções se despediram mais cedo do Catar. Já na fase mata-mata, outras também tiveram que deixar a competição.

Grupo A: Equador e Catar

Grupo B: Irã e País de Gales

Grupo C: Arábia Saudita e México

Grupo D: Tunísia e Dinamarca

Grupo E: Alemanha e Costa Rica

Grupo F: Canadá e Bélgica

GRUPO G: Camarões e Sérvia

Grupo H: Uruguai e Gana

Oitavas de final: Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Austrália, Senegal, Polônia, Espanha e Suíça

