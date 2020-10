Times mais azarados do mundo no futebol: saiba quais são

E vamos de contar quem são os times mais azarados do mundo do futebol, para matar sua curiosidade não se esqueça de ficar até o final conosco e aproveitar todo o conteúdo. Logo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas.

Os 10 times mais azarados do mundo

10º Lugar: Tottenham

Inicialmente batizado com o pseudônimo de “Hotspur”, em ideia a um personagem criado por Sheakpeare, o legado do clube tem muitos capítulos de desgraça. Sendo que, basicamente um tabu está sobre o time que não ganha o título inglês desde 1961!

Em 9º Lugar: temos Schalke

Não tem muito o que se falar de um time que não vence o Campeonato Alemão há 49 anos. Dessa maneira, o que torna tudo ainda mais a triste para esse time, é que todas as vezes que ele chegou na final em 1972, 2001 e 2007, e em 2001, perdeu o título do campeonato para o Bayern, sempre por volta dos 49 minutos do segundo tempo.

Em 8º Lugar: temos América de Cáli

Todas as 4 vezes que esse time chegou nas decisões da libertadores, ele perdeu de forma humilhante. Contudo, não existe nem comentários!

7º Lugar: temos Gimnasia y Esgrima

O time não consegue ganhar nenhum campeonato importante. Tamanho é o azar, que já aconteceu 5 vezes, do título estar na mão, e eles conseguirem o pior cenário em campo.

6º Lugar: temos Botafogo

Vocês pensaram que não teria time brasileiro passando vergonha com azar? Existe até um ditado popular que diz, que a algumas coisas que só ocorrem no Botafogo. A princípio, o time só pode ter um azar muito grande mesmo.

Pois em tese, ele foi um dos que mais colaborou com grandes jogadores para seleção brasileira. De modo que, não tem como entender as derrotas que o time sofreu sempre beijando os títulos.

A fama do Botafogo infelizmente é de pipocar em grandes campeonatos e fazer os torcedores passarem aquele saborosa vergonha.

Em 5º Lugar: Temos Feyenoord

O azar do time se resume ao fato de não conseguir sobre maneira nenhuma vencer um campeonato nacional desde 1999. Ao passo que, faz tanto tempo que os jogadores não comemoram um titulo que já nem sabem mais qual é a sensação.

Em 4º Lugar: temos Atlas

Um time muito competitivo que adorava zombar do seu maior rival, como tudo na vida, o mundo deu voltas. Logo, o time tem que aguentar o fato de ter perdido a posição e ter seu oponente sentado no trono de maior campeão do México.

Por isso nunca zombem dos coleguinhas…

Em 3º Lugar: Temos Genoa

A triste história desse time se resume a maus investimentos. Todavia, o que podemos dizer, eles simplesmente venderam um jogador que a muito custo havia sido comprado, e depois assistiram de camarote o barco afundado.

Literalmente, já que o mesmo abençoado vendido, foi o responsável por fazer os gols da vitória em cima deles em outros campeonatos.

Em 2º Lugar: temos Racing

Tudo que poderia acontecer de ruim com esse time aconteceu, para se ter ideia até declarar falência ele declarou. Mas ressurgido das cinzas, parece que a imensa onda de azar está se afastando.

Em 1º Lugar: temos Torino, o time mais azarado do mundo

A história desse time, aborda não somente um azar natural de jogos de futebol, mas sim um teor macabro e triste. Assim, o time consegue ser marcado por tragédias gigantes, e esse é o motivo de ser o primeiro no rank de azar, dos maiores do mundo.

O time italiano, era um dos grandes terrores do mundo, com uma equipe super forte. Porém, o avião que levava toda a equipe caiu, fazendo o time perder todo o elenco. De modo que, não o suficiente, quando o time se levantou outra tragédia veio.

Estamos falando do atropelamento e morte do craque de futebol que vinha erguendo o time em meio a tragédia de avião.