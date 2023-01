Transmissão ao vivo do jogo do Manchester United hoje x Charlton (10/01/23)

Após a vitória no fim de semana contra o Everton na Copa da Inglaterra, o Manchester United joga nesta terça-feira, 10, contra o Charlton nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Com início às 17h (horário de Brasília), o jogo do Manchester United hoje vai ser no Old Trafford. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a decisão do torneio.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O Star + é onde assistir o jogo do Manchester United hoje na Copa da Liga Inglesa às 17h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, o torcedor só pode assistir o jogo nesta terça-feira na plataforma de streaming, onde o conteúdo está disponível apenas para assinantes.

Dá para acessar tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv. Para se tornar assinante basta entrar em www.starplus.com e optar pelo pacote que melhor cabe no bolso do torcedor.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 16h.

Manchester United x Charlton palpites

O Manchester United entra como o favorito no jogo desta terça-feira na Copa da Liga Inglesa. Mesmo com time reserva, o elenco treinado por Erik ten Hag deve faturar a classificação para a semifinal. No fim de semana venceu o Everton pela Copa da Inglaterra e por isso chega com todo o vapor necessário.

O Charlton, por outro lado, vem de triunfo contra o Lincoln City no fim de semana pela terceira divisão do Campeonato Inglês. O elenco não é o grande favorito na disputa mas pode surpreender em campo principalmente porque o United deve entrar com reservas.

O Charlton vai procurar os espaços e aproveitar as falhas do United, grande problema do time até aqui.

Qual a diferença entre a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa?

Existem inúmeras diferenças entre Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa no cenário do futebol inglês por toda a temporada.

A Copa da Inglaterra, por exemplo, reúne 732 times desde a primeira fase eliminatória, enquanto a Copa da Liga Inglesa tem apenas 92. Com essa diferença entre participantes, o tempo de duração também é evidente.

A Copa da Liga Inglesa, inclusive, leva o nome Carabao Cup por questões comerciais, segundo o site GOAL. Aqui, o time campeão tem vaga garantida na Liga Europa.

Por fim, a Copa da Inglaterra é uma das mais antigas do mundo e por isso conta com a tradição ao seu lado. O torneio também dá vaga na Liga Europa, com uma grande premiação em dinheiro maior do que a da Carabao Cup, além da vaga na Supercopa da Inglaterra.

