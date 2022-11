Seleções de Equador e Senegal disputam a classificação para as oitavas de final da Copa do Catar nesta terça-feira

Transmissão e horário do jogo do Equador hoje x Senegal hoje (29/11) na Copa do Mundo

É decisão no grupo A da Copa do Mundo nesta terça-feira (29/11). As seleções de Equador e Senegal tem confronto direto pela vaga até as oitavas de final às 12h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos. O jogo do Equador hoje vai ser no Estádio Internacional Khalifa com transmissão de graça para todo o Brasil.

Horário do jogo do Equador hoje na Copa do Mundo

O horário do jogo do Equador hoje contra o Senegal vai ser às 12h (Horário de Brasília), pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha precisam ficar atentos com a diferença no horário de Brasília.

Onde vai ser o jogo do Equador hoje?

Sem transmissão na TV aberta, o jogo do Equador hoje na Copa vai passar no SporTV, e nas plataformas de graça GloboPlay, portal GE, FIFA+ e no canal do Casimiro.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o SporTV é quem transmite o duelo da terceira rodada na Copa com narração de Natália Lara e comentários de Paulo César Vasconcellos, Fábio Junior e Janette Arcanjo.

Também dá para assistir online e de graça no site do GE (www.ge.globo.com) com narração de Rembrandt Junior e Richarlyson nos comentários. A plataforma GloboPlay, responsabilidade da Globo, também retransmite o conteúdo da emissora de graça para quem não é assinante seja no aplicativo ou no site (www.globoplay.globo.com).

O FIFA+, serviço de streaming da entidade de futebol, disponibiliza sinal gratuito para os brasileiros tanto no site (www.fifa.com) como no aplicativo. Caso contrário, dá para assistir tudo no canal do Cazé no Youtube ou na Twitch.

Como assistir o jogo do Equador hoje na Copa ao vivo?

O Estádio Internacional Khalifa, com capacidade para 45 mil torcedores, recebe as duas seleções. De fora, os arcos do estádio suportam a integração do sistema de resfriamento do estádio com um amplo dossel.

Foram 10 mil assentos à mais no estádio com uma nova fachada, incluindo sistema de iluminação de LED.

Do que Equador e Senegal precisam para se classificar?

Três seleções do grupo A tem a possibilidade de avançarem para as oitavas de final na Copa do Mundo. Holanda, Equador e Senegal brigam por duas vagas enquanto o anfitrião Catar já está desclassificado.

Líder do grupo com 4 pontos, a Holanda precisa vencer o Catar para avançar de fase. Já Equador e Senegal tem confronto importante nesta terça-feira. Quem vencer se classifica para as oitavas de final, mas em caso de empate a situação fica complicada.

Para o Equador, um empate classifica a seleção sul-americana. Se perder, aí terá que torcer por derrota dos holandeses e torcer por critérios de desempate.

Já Senegal precisa ganhar. Em caso de empate só classifica se a Holanda também perder, e contar com os critérios de desempate.

